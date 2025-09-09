Ce faci dacă ai întârziat cu rata la bancă, nu-ți mai permiți ipoteca la apartament. Cum eviți să rămâi în stradă

Tot mai mulți români cu credite ipotecare trăiesc cu teama că banca le-ar putea lua locuința dacă ajung să întârzie cu plata ratelor. Situația este cu atât mai complicată într-un context economic în care dobânzile au crescut, veniturile nu țin pasul, iar inflația presează constant bugetele familiale. Totuși, există soluții prin care poți evita scenariul extrem al executării silite, cu condiția să acționezi la timp și să comunici deschis cu banca.

Experții financiari atrag atenția că lipsa de reacție și evitarea discuțiilor cu instituția de credit este cea mai mare greșeală pe care o poate face un debitor. Dacă ignori notificările și depășești perioada critică de 90 de zile de întârziere, creditul devine scadent anticipat și banca poate cere întreaga sumă restantă dintr-o dată. În acel moment, nu mai există posibilitatea de a plăti în rate, iar executarea silită devine o procedură inevitabilă.

Ce soluții există dacă nu mai poți plăti rata

Primul pas este contactarea imediată a băncii. De multe ori, instituțiile financiare pot oferi perioade de grație, prin care ratele se amână temporar și se adaugă la finalul contractului. Această variantă este utilă dacă ai o problemă punctuală, cum ar fi pierderea temporară a locului de muncă sau o situație medicală neprevăzută.

O altă soluție este refinanțarea creditului. Practic, banca poate extinde perioada de rambursare sau poate oferi o dobândă mai mică, astfel încât rata lunară să fie mai suportabilă. În anumite cazuri, refinanțarea la o altă bancă poate fi mai avantajoasă decât păstrarea creditului actual. Deși procesul presupune o analiză atentă a costurilor, această variantă poate reduce semnificativ presiunea asupra bugetului tău.

Riscurile întârzierii de peste 90 de zile

Dacă ajungi să acumulezi întârzieri mai mari de trei luni, situația devine mult mai dificilă. Banca poate începe procedura de executare silită, iar un executor judecătoresc va pune poprire pe conturi, salarii și alte venituri. În plus, cheltuielile procedurii – onorariile executorului, taxele judiciare, notificările – vor fi suportate de tine, ceea ce sporește valoarea datoriei.

În cazuri extreme, locuința ipotecată poate fi scoasă la licitație publică pentru recuperarea sumei datorate. Unele bănci aleg mai întâi poprirea conturilor, însă dacă datoria este mare și nu există altă soluție, executarea imobiliară rămâne ultima opțiune. Există și situații în care creanțele sunt vândute către firme de recuperare, ceea ce face dialogul mai complicat și condițiile de plată mai dure.

Cum eviți scenariul cel mai negru

Pentru a nu ajunge în stradă, cheia este să reacționezi din timp. Nu aștepta să treacă cele 90 de zile, pentru că atunci banca nu mai negociază. Dacă sesizezi că nu îți mai poți permite rata, discută cu instituția de credit și cere o restructurare sau o refinanțare. În același timp, evaluează realist bugetul personal și taie cheltuielile inutile pentru a face loc ratelor în lista de priorități.

Nu în ultimul rând, consultă un broker de credite sau un consilier financiar. Aceștia pot negocia în numele tău și pot găsi variante pe care singur nu le-ai lua în calcul. Soluții există, însă trebuie activate înainte ca datoria să intre pe mâna executorilor.