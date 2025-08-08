Ce faci dacă ai găsit mașina lovită în parcare. Când descoperi că mașina ta a fost lovită în parcare, primul pas esențial este să evaluezi situația obiectiv. Oprește orice antivirus emoțional și observă cu răbdare ce s-a întâmplat: este vorba de o simplă zgârietură, o lovitură serioasă sau chiar pagube care compromit funcționalitatea autovehiculului?

Ce constat înainte de orice

Fotografierea atentă a zonei lovite joacă un rol esențial. Imortalizează din unghiuri diferite: de sus, din lateral, în lumină naturală, asigurându-te că sunt vizibile detalii precum adâncimea zgârieturii, conturul desprinderii vopselei, bucăți de caroserie desprinse sau faruri sparte. Aceste imagini vor constitui dovadă importantă pentru poliție, asigurator sau proprietarul responsabil.

Observă dacă în apropiere există resturi – fragmente de faruri, oglinzi, vopsea transferată – și colectează-le dacă e sigur din punct de vedere al traficului. Acest lucru poate ajuta la identificarea vehiculului care a produs dauna sau a modului în care a avut loc impactul.

Ce trebuie să faci pe loc

Imediat după ce ai evaluat starea mașinii, este timpul să intri în acțiune. Dacă impactul este minor și există martori, întreabă politicos dacă cineva a observat ceva sau a văzut cine a plecat după incident. Dacă află cineva, cere-i numele și datele de contact.

În lipsa martorilor, verifică dacă în zonă sunt camere de supraveghere (ale magazinului, parcării, blocului). Notează-ți unde sunt, ce zonă acoperă și, dacă este posibil, solicită accesul la înregistrări de la proprietarul camerei. Aceste imagini pot arăta cine a comis incidentul sau cel puțin traseul pe care a urmat.

Fii civil și responsabil: dacă ai găsit o lovitură, încearcă să lași un bilet scris și lipit discret pe geamul mașinii care a produs dauna, chiar dacă nu ești sigur cine a fost.

Nota ar trebui să cuprindă un mesaj scurt („Am observat dauna produsă pe mașina dumneavoastră în data de… Ora… Locul… Vă rog să mă contactați la tel. …”). Acțiunea încearcă să evite posibile escaladări emoționale ulterioare.

Pasul legal: ce spune legea

Conform legislației rutiere din România, orice incident care produce daune materiale trebuie raportat la poliție, chiar dacă nu există victime. O simplă ștampilă pe un proces-verbal poate face diferența între a fi despăgubit prin asigurarea RCA și a suporta costurile personal.

Dacă există un presupus autor, fie că ai obținut datele lui de contact, fie ai suspendat un bilet, informează-i că vei merge la poliție dacă nu se prezintă pentru a-și asuma răspunderea. În același timp, mergi tu însuți la cea mai apropiată secție de poliție.

Solicită un proces-verbal pentru daune materiale, unde să fie consemnate detalii despre zonă, momentul și natura pagubelor, precum și mențiuni privind eventualii martori sau camere de supraveghere.

În cazul în care poliția refuză să deschidă dosar – situație rară –, insistă politicos și solicită motivarea pe hârtie, apoi poți apela la consiliul local pentru drepturile cetățenilor sau organizații de protecție a consumatorului.

Implicarea asiguratorului: ce opțiuni ai

După ce ai obținut proces-verbalul de la poliție, următorul pas este să contactezi compania ta de asigurări.

Dacă ai RCA valabil cu opțiune CASCO, procedura este mai simplă: anunță dauna și trimite fotografiile, procesul-verbal și cheltuielile estimate sau devizul. Dacă dauna depășește plafonul de bonus-malus, e posibil să îți scadă clasa de bonus.

Dacă ai doar RCA și dauna este sub un plafon stabilit, poți să alegi să plătești reparația din buzunar fără să declari la asiguratorul tău, dar acest lucru nu va produce consecințe negative asupra clasei de asigurare. În orice caz, păstrează toate chitantele, devizele și documentele justificative timp de cel puțin 3 ani.

Dacă autorul se va descoperi ulterior și își asumă responsabilitatea, el îți poate plăti despăgubirea direct, oferind dovada achitării; atunci poți decide dacă declari la propriul asigurator sau rezolvi pe cale amiabilă.

Cum te pregătești pentru viitor

Experiența unei lovituri în parcare este stresantă, dar devine o oportunitate pentru a preveni incidente viitoare. O primă măsură este să optezi, dacă este posibil, pentru clapete de protecție laterale, distanțieri de parcare în garaj sau folii de protecție pentru zone vulnerabile – aripi, uși, parbriz.

De asemenea, poți instala o mini-camera în benzinărie – o cameră auto tip „dash cam” poziționată astfel încât să surprindă lateralul autovehiculului — nu doar în față sau în spate.

Aceste camere au memorie ciclică și pot surprinde momentele când o altă mașină lovește sudătorii sau portierele în parcare. În plus, multe modele au modul de detecție a mișcării și înregistrare pasivă.

În ceea ce privește parcarea, evită zonele înguste, marginile trotuarelor sau locurile din apropierea coșurilor de gunoi, unde vizibilitatea este redusă sau manevrele altora sunt dificile. Dacă se poate, parchează în paralel, cu sensul înainte, pentru a minimiza deschiderea ușilor de către alți șoferi.

Sfaturi pentru evoluția cazului

De îndată ce ai anunțat părțile implicate (poliție, asigurator), ia legătura cu service-ul auto specializat pentru a demara reparația.

Dacă dauna afectează vopseaua, nu amâna: expunerea pe termen lung la intemperii (ploaie, murdărie, sare) poate cauza coroziune, iar apoi costurile urmează să crească exponențial.

Salvează în evidența ta toate comunicările: e-mailuri cu asiguratorul, fotografii înainte/după reparație, facturi, avize etc. Dacă spre exemplu, în viitor, încerci să revii la o clasă bonus mai bună, aceste dovezi te pot susține.

În plus, păstrează-ți calmul și perseverența: relaționarea pe cale amiabilă în multe cazuri rezolvă mai ușor și mai eficient decât demersul legal.

Faptul că ai descoperit mașina lovită în parcare poate cauza stres, dar cu pași clari și bine gândiți – observarea atentă, documentarea foto, implicarea poliției, notificarea asiguratorului și luarea măsurilor de prevenție – poți gestiona situația în mod optim.

Astfel, nu doar că îți protejezi propriul interes, dar și contribui la o responsabilitate sporită în comunitatea rutieră.