Ce fac germanii pentru a preveni mucegaiul și aerul închis din casă în timpul iernii. Trucul „lüften”, lăudat de specialiști

Pe măsură ce temperaturile scad, tentația de a ține ferestrele închise toată iarna devine firească. Totuși, această obicei aparent inofensiv poate avea consecințe serioase asupra sănătății și confortului din locuință. Aerul cald și umed, combinat cu lipsa de ventilație, favorizează apariția mucegaiului, a bacteriilor și a alergenilor care se acumulează în timp. Germanii au găsit o soluție ingenioasă și eficientă pentru această problemă, o tradiție care s-a transformat într-un obicei zilnic: „lüften”.

Ce este „lüften”?

Cuvântul german lüften înseamnă, literalmente, „a aerisi”. Însă, dincolo de traducere, termenul desemnează o practică bine structurată și susținută de specialiști în igiena locuinței. „Lüften este o metodă veche de a deschide ferestrele pentru a permite aerului proaspăt să intre și celui închis să iasă”, explică designerul de interioare Lauren Riddei, specialist în organizarea locuinței.

În Germania, această practică este atât de importantă încât în unele contracte de închiriere există clauze care îi obligă pe chiriași să aerisească zilnic, pentru a preveni formarea mucegaiului. „Lüften” nu este doar o recomandare, este considerat un gest de responsabilitate față de locuință și sănătate.

Metoda variază în funcție de sezon, mărimea casei și ora din zi. În locuințele mici, este suficient să se deschidă larg toate ferestrele pentru câteva minute, de preferat dimineața și seara. În casele mai mari, specialiștii recomandă ca toate ferestrele să fie deschise simultan pentru a crea curent natural, care elimină aerul umed și aduce oxigen proaspăt în încăperi.

În timpul iernii, perioada optimă de aerisire este de 5–10 minute, de două ori pe zi. În primăvară și toamnă, se recomandă 10–15 minute, iar vara, când aerul este mai cald și umed, ferestrele pot fi ținute deschise chiar 30 de minute, tot de două ori pe zi.

De ce este „lüften” atât de benefic

Scopul principal al acestei practici este îmbunătățirea calității aerului din interior și prevenirea acumulării de umiditate. Prin aerisirea scurtă, dar eficientă, se elimină excesul de dioxid de carbon, vaporii de apă, bacteriile și particulele alergene, înlocuindu-le cu aer curat, bogat în oxigen.

Pe termen lung, lüften previne formarea condensului pe ferestre și pereți, principalul factor care duce la apariția mucegaiului. În plus, aerul proaspăt ajută la o respirație mai bună, îmbunătățește calitatea somnului și reduce riscul de alergii.

„Lüften este un obicei simplu, dar extrem de benefic pentru sănătatea casei. Printr-o aerisire regulată, eliberăm spațiul de substanțe volatile, mucegai, praf și bacterii care se pot acumula în timp”, spune Riddei, potrivit thespruce.com.

Trucul german poate fi o soluție simplă și gratuită pentru casele din România, unde problemele cu mucegaiul apar frecvent iarna. Așadar, înainte de a porni căldura dimineața sau înainte de culcare, deschide ferestrele pentru câteva minute.

„Nu doar că aerul devine mai curat, dar temperatura ușor mai scăzută te va ajuta să dormi mai bine”, afirmă Riddei. „Lüften” nu costă nimic, nu necesită efort și poate transforma orice locuință într-un spațiu mai sănătos și mai plăcut.