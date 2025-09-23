Ultima ora
Ce este venitul minim de incluziune (VMI) şi cine poate beneficia de bani, în 2025
Într-o perioadă în care tot mai multe familii se confruntă cu dificultăți financiare, statul român a introdus un mecanism menit să sprijine categoriile vulnerabile: venitul minim de incluziune (VMI). Programul este reglementat prin Legea nr. 196/2016 și își propune nu doar să ofere un ajutor financiar, ci și să faciliteze integrarea socială printr-un pachet de măsuri complementare.

Cum funcționează venitul minim de incluziune

VMI se acordă pe baza unei cereri unice și are două componente principale: sprijinul pentru incluziune și sprijinul pentru familia cu copii. Prima categorie înlocuiește ajutorul social anterior și are ca obiectiv combaterea sărăciei și a riscului de marginalizare. Cea de-a doua componentă este destinată familiilor cu copii de până la 18 ani și urmărește prevenirea abandonului școlar și încurajarea accesului la educație.

Un solicitant poate beneficia fie de una dintre componente, fie de ambele, în funcție de veniturile obținute și de structura familiei. Plata se face lunar, într-o singură tranșă, chiar dacă se cumulează cele două forme de sprijin.

Cine poate solicita VMI și care sunt limitele de venit

Programul se adresează atât persoanelor singure, cât și familiilor, cu condiția ca veniturile acestora să nu depășească anumite plafoane prevăzute de lege. Pentru sprijinul de incluziune, venitul net maxim permis este de 366 lei pe persoană sau 533 lei pentru cei peste 65 de ani. În cazul sprijinului destinat familiilor cu copii, limita este de 930 lei pe membru de familie.

Venitul net se calculează potrivit unor reguli clare, iar anumite tipuri de sume, precum alocațiile pentru copii, bursele școlare sau ajutoarele de urgență, nu sunt incluse în acest calcul.

Cum se stabilește cuantumul VMI

Valoarea ajutorului variază în funcție de diferența dintre plafonul stabilit de lege și veniturile efective ale familiei sau ale persoanei singure. De exemplu, dacă un beneficiar nu realizează niciun venit, acesta poate primi maximum 366 lei pe membru de familie sau 533 lei pentru persoanele singure peste 65 de ani.

În cazul familiilor cu copii, cuantumul depinde de numărul minorilor aflați în întreținere și de veniturile totale. Totodată, dacă din calcule rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, se acordă automat această valoare minimă.

Documentele necesare pentru obținerea VMI

Accesarea beneficiului se face prin depunerea unui dosar la primăria localității de domiciliu sau reședință. Dosarul trebuie să conțină, printre altele, formularul standard de cerere, actele de identitate, declarația pe propria răspundere, certificatele de naștere ale copiilor, adeverințe de venit și, după caz, documente precum certificate de deces sau dovezi de școlarizare.

După analizarea documentelor, serviciul public de asistență socială transmite dosarul primarului, care emite dispoziția de aprobare sau respingere.

Ce bunuri exclud acordarea venitului minim de incluziune

Legea prevede și situații în care o persoană sau o familie nu poate beneficia de acest ajutor. Printre acestea se numără deținerea unor imobile suplimentare în afara locuinței de domiciliu, terenuri intravilane peste anumite suprafețe, mai multe vehicule sau conturi bancare cu sume mai mari de trei ori câștigul salarial mediu brut.

Obligațiile beneficiarilor

Persoanele care primesc VMI trebuie să informeze primăria despre orice schimbare privind veniturile, domiciliul sau componența familiei în termen de maximum 15 zile. De asemenea, la fiecare șase luni, beneficiarii au obligația de a depune o declarație pe propria răspundere.

În plus, persoanele apte de muncă trebuie să fie înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și să participe la programe de integrare sau formare profesională. În anumite cazuri, acestea trebuie să desfășoare și activități de interes local, stabilite de primar.

