Ce este SCUT, noua companie românească creată împreună cu Orange Cyberdefense. Cum funcționează scutul cibernetic digital cu o abordare unificată

SCUT a debutat la București pe 16 octombrie 2025 cu o promisiune clară: să elimine fragmentarea din securitatea cibernetică și să ofere o imagine unificată asupra riscurilor digitale. Noua companie, creată împreună cu Orange Cyberdefense, propune un scut cibernetic digital care conectează cap la cap dispozitivele utilizatorilor, rețeaua, serverele, infrastructura on-premises și mediile cloud, pentru a livra detecție rapidă, corelare a evenimentelor și răspuns coordonat, asistat de inteligența artificială. Lansarea a reunit specialiști, parteneri și reprezentanți ai autorităților, semnalând o schimbare de paradigmă pentru piața locală.

Modelul SCUT pornește de la ideea că securitatea nu mai poate fi tratată pe insule tehnologice. În practică, asta înseamnă vizibilitate end-to-end, politici coerente și intervenție în minute, nu în ore, când apare un incident. În fond, vorbim despre o arhitectură care împletește tehnologie, procese și oameni într-un singur cadru operațional.

Ce este SCUT și de ce contează

SCUT este o companie românească de securitate cibernetică, susținută de Orange Romania ca acționar și co-creată strategic cu Orange Cyberdefense, lider european cu peste 50.000 de clienți. Sinergia aduce bune practici internaționale, metodologii testate la scară europeană și tehnologii validate în protecția infrastructurilor critice, livrate printr-o echipă cu expertiză preponderent locală.

Miza este eliminarea „punctelor oarbe” dintre soluțiile tradiționale și înlocuirea lor cu un control unitar. Asta presupune telemetrie colectată din întreg ecosistemul digital, corelată în timp real și analizată cu AI, pentru ca semnele timpurii ale compromiterii să fie surprinse din timp. Florin Popa, Orange Business Director și vicepreședinte SCUT, rezumă poziționarea: serviciile SCUT „închid cercul” în jurul conectivității, cloudului și integrării de business pe care Orange le oferă deja în România.

Cum funcționează scutul cibernetic digital, pe scurt

Abordarea unificată SCUT cuprinde prevenție, detecție, răspuns și suport post-incident într-un flux continuu. La nivel preventiv, sunt incluse audituri, evaluări de risc și scanări de vulnerabilitate din interior și din exterior, pentru a cartografia scenariile reale de infiltrare și expunere.

Când apare un semnal de alarmă, serviciile reactive — inclusiv MDR (Managed Detection and Response) — activează monitorizarea 24/7, corelarea automată a evenimentelor și răspunsul în câteva minute, pentru a limita downtime-ul. În paralel, echipele fac threat hunting pentru a depista mișcările laterale sau persistența adversarilor, chiar și între alerte.

De la lideri spre întreaga organizație: SCUT Executiv și cultura de securitate

SCUT lansează și programul SCUT Executiv, dedicat antreprenorilor și top managementului. Componenta de awareness explică modul în care ești vizat, manipulat sau cartografiat de atacatori și cum se construiește un vector de intruziune pornind de la un mesaj banal ori o informație partajată greșit.

Pachetul include și măsuri de protecție personală digitală pentru comunicații, date sensibile și reputație, cu scopul de a reduce riscul ca un incident pornit de la un lider să se propage în întregul ecosistem al companiei. Ideea centrală este că reziliența începe cu oamenii care iau decizii și se extinde prin procese și tehnologie.

Integrare, conformitate și operare continuă

SCUT se integrează cu platforme și produse deja existente, astfel încât investițiile făcute să fie valorificate, nu înlocuite. Pachetul de suport acoperă strategie, indicatori de performanță, dezvoltarea proceselor interne, instruire și raportare. O componentă importantă este consultanța pentru conformitate cu noua directivă NIS2, tradusă în pași practici: guvernanță, managementul riscului, controlul lanțului de aprovizionare și raportarea incidentelor.

Hugues Foulon, Executive CEO Orange Cyberdefense, subliniază plusul regional: prin SCUT, expertiza europeană se combină cu threat intelligence dintr-o piață emergentă și foarte activă, întărind reziliența digitală locală și europeană. Mesajul CEO-ului SCUT, Mădălin Dumitru, e complementar: protecția vizează întreg lanțul — de la telefon și laptop, la rețea, servere și cloud — cu vizibilitate deplină și asistență rapidă.

Cum pui SCUT la lucru în organizația ta

Începi cu o evaluare a riscurilor și o cartografiere a activelor, ca să știi ce trebuie protejat cu prioritate și unde ai lacune operaționale. Îți definești nivelul de apetit la risc și stabilești politici clare pe identități, acces și date sensibile.

Configurezi un pilot: alegi o zonă critică (de exemplu, e-mail, endpoint sau o aplicație internă), activezi telemetria unificată și rulezi un exercițiu controlat de răspuns la incident. Îți documentezi runbook-urile și stabilești timpi de intervenție, apoi extinzi treptat la restul ecosistemului.

Îți instruiești liderii și echipele cu scenarii concrete de social engineering, pentru ca politica de securitate să fie înțeleasă și aplicată în viața de zi cu zi. Iar pentru conformitate, traduci cerințele NIS2 în controale măsurabile și raportezi periodic indicatorii de reziliență.