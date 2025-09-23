Ce este învățarea personalizată, obligatorie pentru profesori în acest an școlar. Implică 25% din timpul de predare

Anul școlar 2025-2026 aduce o schimbare majoră în activitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Ministerul Educației și Cercetării a introdus obligativitatea ca 25% din timpul de predare să fie alocat învățării personalizate, măsură ce urmărește să adapteze procesul educațional la nevoile reale ale elevilor. Conceptul, prevăzut de Legea învățământului din 2023, devine acum normă aplicabilă tuturor profesorilor de gimnaziu și liceu.

Noua abordare presupune mai multă flexibilitate în predare și responsabilitate suplimentară pentru profesori, care trebuie să planifice, să monitorizeze și să raporteze modul în care utilizează această cotă de timp. Scopul este creșterea calității educației prin adaptarea învățării la nivelul și ritmul fiecărui elev.

Cum se aplică învățarea personalizată în școli

Instrucțiunea MEC 8/2025 clarifică faptul că din totalul de ore alocat unei discipline, 75% este dedicat parcurgerii programei școlare, iar 25% rămâne la dispoziția profesorului. Acest sfert din timp poate fi folosit pentru activități variate: remedierea lacunelor, consolidarea cunoștințelor, aprofundarea unor teme, stimularea performanței sau aplicarea competențelor în situații practice.

Profesorii au libertatea de a organiza aceste activități la nivel de clasă, în grupuri diferențiate sau individual. Se pot folosi metode precum atelierele, proiectele, sarcinile autonome sau lucrul pe subgrupuri. Mai mult, școlile pot decide, cu acordul conducerii, reorganizarea elevilor pe grupe de nivel pentru aceste ore, astfel încât intervențiile să fie mai eficiente.

Planificarea calendaristică a profesorilor trebuie să includă explicit orele dedicate învățării personalizate, cu menționarea obiectivelor și competențelor vizate. Documentul devine unul deschis, actualizat periodic în funcție de progresul elevilor. Directorii școlilor avizează aceste planificări și sprijină prin orar și resurse desfășurarea activităților.

Cum se face evaluarea și monitorizarea

Evaluarea activităților de învățare personalizată are un caracter predominant formativ. Nu se dorește adăugarea unor sarcini birocratice, ci o reglare a procesului educațional pe baza progresului observat la elevi. Profesorii notează sintetic activitățile în planificarea calendaristică, iar eventualele evaluări sumative trebuie să respecte standardele naționale și să asigure echitate între elevi.

Inspectoratele școlare sunt responsabile cu monitorizarea implementării măsurii. Acest lucru se face prin analiza planificărilor și a produselor de învățare pe eșantioane, oferind feedback constructiv, fără sarcini administrative suplimentare pentru profesori.

Această schimbare vine într-un context mai larg de reorganizare a normelor didactice și urmărește să ofere mai multă autonomie cadrelor didactice, dar și o adaptare reală a învățării la diversitatea claselor. Practic, învățarea personalizată devine un instrument esențial pentru reducerea diferențelor de nivel între elevi și pentru creșterea relevanței educației în raport cu viața de zi cu zi.