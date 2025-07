Ce este interzis să faci dacă ai aerul condiţionat pornit în maşină? Regula care îţi aduce amendă de 10.000 de lei într-o ţară europeană

Vara, tot mai mulți șoferi aleg să-și răcorească autoturismele înainte de a porni la drum, lăsând motorul pornit și aerul condiționat activat. Deși această practică pare inofensivă, în Irlanda ea poate atrage sancțiuni extrem de severe. Conform legislației rutiere irlandeze, un astfel de gest poate costa până la 2.000 de euro – echivalentul a peste 10.000 de lei.

Ce prevede legea în Irlanda pentru șoferii care lasă motorul pornit

Legea este foarte clară: dacă un vehicul este lăsat nesupravegheat, cu motorul în funcțiune, pe un drum public, chiar și în fața propriei case, șoferul riscă sancțiuni drastice. Autoritățile irlandeze tratează acest comportament ca pe o contravenție cu potențial periculos, iar toleranța este zero în astfel de cazuri.

Regulamentul 87 din Road Traffic (Construction, Equipment and Use of Vehicles) Regulations din 1963 interzice în mod expres lăsarea unui vehicul nesupravegheat cu motorul pornit pe drumuri publice. Chiar dacă mașina este parcată în fața locuinței, dar tot pe un drum public, legea se aplică în totalitate.

Mai mult, articolul 102 din Road Traffic Act din 1961 detaliază sancțiunile care pot fi aplicate în astfel de situații:

Pentru prima abatere: amendă de până la 1.000 de euro;

Pentru a doua abatere: amendă de până la 2.000 de euro;

Pentru a treia abatere sau următoarele: amendă de până la 2.000 de euro, pedeapsă cu închisoarea de până la trei luni sau ambele.

Această legislație strictă urmărește să reducă riscurile pentru siguranța publică și să combată poluarea provocată de emisiile inutile de gaze cu efect de seră.

Consecințe neașteptate: risc de furt și probleme cu asigurarea

Pe lângă amenzile impuse de lege, lăsarea motorului pornit în absența șoferului deschide și alte vulnerabilități. Un vehicul nesupravegheat, mai ales dacă are cheia în contact, devine o țintă ușoară pentru hoți. În asemenea cazuri, companiile de asigurări pot refuza despăgubirea, considerând că proprietarul a dat dovadă de neglijență.

Astfel, nu doar buzunarul este în pericol, ci și mașina în sine. Este o combinație riscantă care poate transforma o simplă pauză într-o pierdere majoră.

Recomandări utile pentru a evita sancțiunile

Pentru a preveni orice problemă legală sau financiară, șoferii sunt sfătuiți să urmeze câteva măsuri simple:

Nu lăsați niciodată motorul pornit dacă părăsiți vehiculul, indiferent de durată;

Folosiți parasolare pentru a diminua efectul soarelui asupra interiorului;

Deschideți geamurile pentru aerisire înainte de a porni aerul condiționat;

Parcați la umbră ori de câte ori aveți posibilitatea.

Aceste gesturi mici pot face diferența dintre o călătorie confortabilă și o amendă usturătoare.

O lecție importantă pentru toți șoferii

Cazul din Irlanda este un semnal de alarmă pentru șoferii din întreaga Europă. Deși pare un gest nevinovat, lăsarea motorului pornit cu aerul condiționat activat poate fi interpretată ca o încălcare gravă a legii. În contextul preocupărilor tot mai mari legate de mediu și siguranță, autoritățile nu ezită să aplice sancțiuni exemplare pentru descurajarea acestui comportament.

Pentru cei care se gândesc să-și răcorească mașina înainte de plecare, e important să știe că acest confort temporar poate avea un preț mult prea mare.