Ce este îmbrățișarea hoață. Polițiștii atrag atenția asupra fenomenului, sunt tot mai multe cazuri în România

O nouă metodă de furt, cunoscută sub numele de „îmbrățișarea hoață”, devine tot mai des întâlnită în România, iar autoritățile avertizează populația să fie atentă. Fenomenul presupune ca infractorii să se apropie de persoane necunoscute și să le ia „cu bucurie” în brațe, folosind diverse pretexte, în timp ce fură bunuri din buzunare sau genți. Polițiștii recomandă cetățenilor să fie vigilenți în spațiile publice, să evite contactul fizic cu persoane necunoscute și să nu lase obiecte de valoare la vedere. În ultimele săptămâni, numărul cazurilor raportate în țară a crescut, iar victimele spun că metoda îi surprinde prin simplitatea și rapiditatea cu care acționează hoții.

Cum acționează hoții prin metoda îmbrățișării

Polițiștii din Suceava au explicat, recent, modul concret în care infractorii acționează.

„Infractorii se dau drept cunoștințe vechi, te abordează prietenos și te iau „cu bucurie” în brațe. În timp ce te simți flatat sau confuz, îți pot fura portofelul, telefonul sau alte bunuri din buzunare”, au precizat oamenii legii.

Această tehnică funcționează mai ales în cazul persoanelor surprinse și luate prin surprindere, care nu se așteaptă ca gestul aparent prietenos să fie folosit pentru a le fura bunurile.

Un exemplu recent s-a petrecut în municipiul Suceava, unde un bărbat de 39 de ani a devenit victimă a metodei. Într-o după-amiază, acesta ieșise cu un prieten la un bar din oraș, consumând alcool, iar apoi s-a deplasat la o stație de autobuz de pe strada Jean Bart, în apropierea gării.

„La ora 18.00, în timp ce se afla în stație și aștepta autobuzul, a fost abordat de un bărbat necunoscut, care s-a apropiat de el, îmbrățișându-l de mai multe ori „prietenește”, după care a plecat”, informează Poliția Suceava.

Pierderea telefonului și reacția victimei

După întâlnirea neașteptată, bărbatul și-a verificat buzunarele și a constatat că îi lipsea unul dintre telefoanele mobile. A încercat să-l localizeze apelând dispozitivul pierdut, însă nu a mai fost găsit. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „furt”, iar valoarea telefonului sustras este estimată la 1.200 lei. Cazul demonstrează rapiditatea cu care hoții pot acționa și cât de important este ca oamenii să fie atenți în preajma necunoscuților.

Recomandările polițiștilor pentru prevenirea furturilor

Pentru a evita să cadă victime ale metodei îmbrățișării, polițiștii oferă câteva sfaturi concrete:

să păstreze distanța față de persoane necunoscute care încearcă să îi îmbrățișeze;

să nu țină obiecte de valoare în buzunarele exterioare sau în genți nesecurizate;

să fie atenți și vigilenți în spațiile aglomerate, cum ar fi piețele, zonele comerciale sau gările.

Autoritățile atrag atenția că aceste recomandări nu sunt doar teoretice, ci vin ca urmare a cazurilor concrete înregistrate în ultimele luni. Polițiștii subliniază că, deși gestul de a fi luat în brațe poate părea prietenos, el poate ascunde intenții ilegale și poate avea consecințe financiare pentru victime.

Fenomen în creștere în România

Cazurile raportate în România arată că metoda „îmbrățișării hoață” se răspândește rapid, fiind întâlnită în special în orașele mari sau în locurile aglomerate. Polițiștii îndeamnă populația să fie atentă la persoanele care încearcă să se apropie fără motiv și să raporteze imediat orice incident. Aceștia recomandă, de asemenea, ca oamenii să fie prudenți chiar și în relațiile cu cunoscuți, verificând împrejurimile și obiectele personale înainte de a reacționa la gesturile neașteptate.

Prin informarea și vigilența cetățenilor, autoritățile speră să reducă numărul furturilor prin metoda îmbrățișării și să prevină alte incidente similare.