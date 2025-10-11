Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
11 oct. 2025 | 17:06
de Vieriu Ionut

ȘTIINȚĂ
Ce este golul uriaș apărut pe cer în Franța: mii de oameni au crezut că asistă la un eveniment supranatural
Ce este fenomenul cavum?

Cerul Franței a devenit, la sfârșitul lunii septembrie, scena unui spectacol natural care a atras privirile a mii de oameni. Ce părea o ruptură uriașă în învelișul norilor a declanșat valuri de uimire și curiozitate, alimentate rapid de imagini spectaculoase distribuite pe rețelele sociale. Deși la prima vedere fenomenul părea inexplicabil, specialiștii au oferit ulterior o explicație științifică ce arată cât de complex și fascinant poate fi comportamentul atmosferei.

Un cer „perforat” care a stârnit panică și fascinație

În dimineața zilei de 27 septembrie, locuitorii din sud-estul Franței — mai exact din regiunile Ardèche, Vaucluse, Bouches-du-Rhône și Gard — au fost martorii unui eveniment ieșit din comun. Un gol uriaș, aproape perfect rotund, s-a format în stratul de nori, lăsând impresia că cerul fusese „perforat” de o forță invizibilă. Cercul avea un diametru estimat la 50 de kilometri, iar aspectul său simetric și clar delimitat a făcut ca mulți oameni să creadă că asistă la un fenomen supranatural.

Martorii au descris momentul ca fiind „ireal” și „hipnotizant”, iar pozele și clipurile video postate pe internet s-au răspândit cu o viteză uimitoare. Reacțiile au variat între uimire și teamă, unii internauți comparând imaginea cu o „poartă către altă lume”.

Fenomenul „cavum”, o iluzie creată de legile fizicii

Explicația pentru acest spectacol rar se află însă în știință. Potrivit specialiștilor de la Météo-France, ceea ce s-a petrecut deasupra Franței este un fenomen cunoscut sub denumirea de „cavum” sau „gaură de Virga”. Acest tip de formațiune apare atunci când o aeronavă perturbă un strat subțire de nori, declanșând o reacție fizică spectaculoasă.

Sylvain Galliau, specialist în previziuni meteorologice, a explicat procesul:

„Totul începe cu o perturbare într-un strat de nori, adesea cauzată de trecerea unei aeronave. Apa lichidă suspendată se cristalizează instantaneu, formând cristale voluminoase de gheață care încep să cadă spre sol.”

Însă, înainte de a ajunge la pământ, aceste cristale trec printr-un proces de sublimare, transformându-se direct din stare solidă în vapori. Această tranziție creează o „ploaie fantomă” care dispare înainte de a atinge solul, iar rezultatul vizual este acel gol perfect rotund în mijlocul norilor.

Cum dispare materia din centrul norului

Sublimarea joacă un rol crucial în formarea „găurii de Virga”. În timpul procesului, moleculele de apă se evaporă complet, lăsând un spațiu perfect curat în centrul norului. Această zonă devine vizibilă sub forma unui cer senin, delimitat de margini circulare clare. Astfel se explică de ce golul pare atât de precis și uniform — un efect optic al echilibrului atmosferic perturbat.

Fenomenul este rar, deoarece presupune condiții meteo foarte specifice: un strat subțire de nori, o temperatură apropiată de îngheț și trecerea unei aeronave exact la momentul potrivit. Tocmai de aceea, aparițiile „cavum” sunt documentate doar ocazional și devin rapid virale pe internet.e

