Ce este convenția de consum și cum o poți actualiza. Informațiile pe care trebuie să le aibă clienții din România, explicate de Hidroelectrica

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, continuă să atragă un număr impresionant de clienți după liberalizarea pieței de energie. Motivul este simplu: ofertele sale pentru populație sunt printre cele mai avantajoase. În acest context, compania a transmis recent o serie de clarificări importante referitoare la convenția de consum, un element esențial în relația contractuală dintre client și furnizor.

Ce reprezintă convenția de consum

Convenția de consum este un document inclus în contractul de furnizare a energiei electrice, prin care clientul estimează cantitatea de energie pe care urmează să o utilizeze lunar. Practic, aceasta funcționează ca o prognoză de consum și este extrem de utilă pentru furnizor, care are astfel posibilitatea de a-și organiza portofoliul de clienți și necesarul de energie.

Dacă un client nu transmite lunar indexul autocitit, conform Ordinului ANRE nr. 5/2023, facturarea se face pe baza datelor declarate în convenția de consum. De aceea, este esențial ca aceste valori să fie cât mai apropiate de realitate.

Operatorul de distribuție joacă un rol cheie în procesul de validare a convenției. Acesta verifică estimările clientului și, dacă observă diferențe mari față de consumul real, transmite furnizorului datele corectate. Estimările se fac în funcție de istoricul de consum al locului respectiv sau, dacă acesta nu există, pe baza profilului de consum aferent categoriei de clienți.

Astfel, dacă între valorile declarate și cele înregistrate apar diferențe, Hidroelectrica notifică clientul cu privire la noua convenție de consum, aliniată la realitate.

Cum se poate actualiza convenția de consum

Clienții care observă că datele declarate inițial nu reflectă consumul lor efectiv pot solicita modificarea convenției pe toată durata contractului. Actualizarea se face online, prin accesarea platformei Hidroelectrica, iar noile valori intră în vigoare de la 1 ale lunii următoare.

Este important de menționat că, în perioada 22 august 2025, platforma companiei va trece printr-un proces de mentenanță pentru optimizarea sistemelor. În acest interval, aplicația nu va fi funcțională, iar logarea va fi dificilă. Pentru a compensa eventualele neplăceri, termenul de transmitere a indexului autocitit a fost extins până pe 27 august 2025.

Schimbări importante în facturare

Odată cu actualizarea convențiilor și cu ajustările legislative, facturile Hidroelectrica vor suferi câteva modificări notabile:

Începând cu 1 iulie 2025, prețul energiei electrice nu mai este plafonat, iar facturile includ prețul contractual și tarifele reglementate.

Din august 2025, TVA aplicat este de 21%, conform noilor prevederi fiscale.

Facturile vor conține un nou cod de bare, care va permite clienților aflați în situații de vulnerabilitate energetică să achite contravaloarea consumului la oficiile poștale, conform OUG nr. 35/2025.

În prezent, prețul final facturat clienților variază între 1,05 și 1,15 lei/kWh, în funcție de operatorul de distribuție. Totuși, Hidroelectrica subliniază că prețul mediu afișat pe prima pagină a facturii are doar rol informativ și nu reflectă cu exactitate costul contractual, acesta putând fi influențat de regularizările anterioare.