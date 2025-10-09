Ultima ora
Ce este ”căsătoria de lavandă”? Prinţesa Norvegiei este acuzată de presă că ar avea un astfel de mariaj
Prințesa Märtha Louise a Norvegiei și șamanul american Durek Verrett (FOTO: Profimedia Images)

Prințesa Märtha Louise a Norvegiei și șamanul american Durek Verrett au devenit din nou subiectul principal al tabloidelor internaționale, după ce presa a speculat că mariajul lor ar fi o așa-numită „căsătorie de lavandă”. Cei doi au reacționat într-un mod original și amuzant, alegând să clarifice situația printr-un videoclip postat pe Instagram, care a devenit rapid viral.

Ce înseamnă o „căsătorie de lavandă”

Clipul începe cu o întrebare adresată pe fundal: „Ce este o căsătorie lavandă?” Cei doi se privesc mirați, apoi zâmbesc complice. În continuare, apar pe ecran diverse comentarii ironice primite de la internauți: „Fată, nu știu dacă știi, dar ești într-o căsătorie lavandă”, „Aceasta e cea mai tare căsătorie lavandă din toate timpurile” sau „Adevărata casnică din Norvegia și căsătoria ei de lavandă”.

Durek poartă un tricou mov – culoarea lavandei – și un șirag de mărgele, iar prințesa îi aranjează glumeț hainele, negând acuzațiile. Pe ecran apare mesajul: „Hmm, ne place lavanda, dar parcă nu ni se potrivește…”, la care șamanul răspunde scurt: „Nah!”. În final, cei doi apar în alte ținute, zâmbind și ținându-se în brațe, cu textul: „Nouă nu ne place normalitatea. Noi doar iubim.”

Termenul „căsătorie de lavandă” descrie o uniune între un bărbat și o femeie în care unul dintre parteneri – sau ambii – își ascund adevărata orientare sexuală. Expresia a apărut pentru prima dată în Marea Britanie, la sfârșitul secolului al XIX-lea, când culoarea lavandei era asociată cu homosexualitatea.

De-a lungul timpului, numeroase vedete de la Hollywood au fost bănuite că au încheiat astfel de mariaje de conveniență, menite să le protejeze imaginea publică. Printre exemplele celebre se numără actorul Rock Hudson, care s-a căsătorit cu Phyllis Gates pentru a opri speculațiile despre viața sa privată, dar și cuplurile Robert Taylor – Barbara Stanwyck sau Janet Gaynor – Adrian Greenburg, căsătorii considerate aranjamente impuse de studiouri pentru a evita scandalurile.

Reacția prințesei și povestea lor de dragoste

Prințesa Märtha Louise, în vârstă de 54 de ani, și Durek Verrett s-au căsătorit în august 2024, în cadrul unei ceremonii fastuoase desfășurate în Norvegia, care a durat trei zile. Cei doi formează, probabil, cel mai neconvențional cuplu regal al Europei moderne.

Märtha Louise a renunțat la îndatoririle regale pentru a-și urma iubirea și pentru a-și construi alături de soțul ei o viață independentă, bazată pe spiritualitate și vindecare holistică. Durek, care se autodefinește drept „șaman modern”, susține sesiuni de vindecare și este autorul cărții “Spirit Hacking”.

Cuplul a fost adesea criticat, nu doar din cauza activităților spirituale controversate ale lui Durek, ci și pe fond rasial – el fiind primul bărbat de culoare care s-a alăturat unei familii regale europene. „De când l-am cunoscut pe Durek, am înțeles mai bine cât de prezent este rasismul în societate. Am pierdut prieteni, dar am câștigat oameni noi și curajul de a trăi autentic”, declara prințesa într-un interviu.

În ciuda speculațiilor, Prințesa Märtha Louise și șamanul Durek par uniți și mai îndrăgostiți ca niciodată.

