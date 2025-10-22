Ultima ora
AUTO
Ce este butonul Auto Hold la o maşină? Modul în care se foloseşte corect
În ultimii ani, tehnologia din domeniul auto a evoluat semnificativ, aducând în prim-plan funcţii menite să sporească confortul şi siguranţa şoferului. Una dintre acestea este funcţia Auto Hold, prezentă tot mai des pe maşinile moderne, fie ele automate sau manuale. Deşi pare un detaliu minor, butonul Auto Hold are un rol esenţial în uşurarea condusului, mai ales în traficul urban aglomerat sau în zonele cu multe opriri şi porniri.

Ce este funcţia Auto Hold

Auto Hold este o extensie inteligentă a frânei de mână electronice (EPB – Electronic Parking Brake). Practic, această funcţie menţine maşina complet oprită fără ca şoferul să fie nevoit să ţină piciorul pe pedala de frână. În momentul în care maşina se opreşte complet, sistemul Auto Hold activează automat frânele, împiedicând deplasarea vehiculului înainte sau înapoi, chiar şi pe o pantă.

De exemplu, în traficul din oraş, când stai la semafor sau în coloană, Auto Hold îţi permite să ridici piciorul de pe frână fără ca maşina să se mişte. Când accelerezi, sistemul eliberează frâna automat, permiţând pornirea lină şi sigură.

Atunci când activezi butonul Auto Hold (de obicei situat lângă schimbătorul de viteze sau lângă frâna electronică), sistemul intră în aşteptare. În timpul condusului, când calci frâna şi maşina se opreşte complet, senzorii detectează momentul şi activează frâna de serviciu pentru a menţine vehiculul pe loc.

Când apeşi pedala de acceleraţie, Auto Hold eliberează frâna automat, sincronizând acţiunea cu sistemul de propulsie. Totul se întâmplă în fracţiuni de secundă, fără smucituri şi fără întârziere. Această funcţie este extrem de utilă nu doar în oraş, ci şi în rampă, unde riscul ca  maşina să dea înapoi este mai mare. În combinaţie cu sistemul Hill Assist, Auto Hold oferă un plus de siguranţă şi confort.

Cum se foloseşte corect funcţia Auto Hold

  • Activează funcţia apăsând butonul dedicat, de regulă marcat cu literele AUTO HOLD. Un martor luminos va apărea pe bord, confirmând activarea.
  • Condu normal. Când maşina se opreşte complet (de exemplu, la semafor), apasă pedala de frână o dată. Auto Hold va menţine frâna activă chiar dacă ridici piciorul.
  • Porneşte din nou. Când vrei să pleci de pe loc, apasă uşor acceleraţia. Sistemul va elibera frâna automat.
  • Dezactivează funcţia dacă nu mai doreşti să o foloseşti, apăsând din nou butonul. Martorul luminos se va stinge.

Este important de menţionat că Auto Hold nu trebuie confundat cu frâna de mână clasică – ea nu înlocuieşte sistemul de frânare de urgenţă, ci doar îl completează pentru confort şi uşurinţă în trafic.

Funcţia Auto Hold este o inovaţie simplă, dar extrem de practică, care reduce oboseala la volan şi sporeşte siguranţa în situaţiile de oprire frecventă. Odată ce te obişnuieşti cu ea, devine greu să mai revii la condusul fără această opţiune. Indiferent dacă maşina ta este automată sau manuală, utilizarea corectă a Auto Hold îţi poate face experienţa de condus mai confortabilă şi mai sigură în fiecare zi.

