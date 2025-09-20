Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor

Facturile la energie electrică au devenit o grijă constantă pentru majoritatea familiilor, iar în multe cazuri explicația stă chiar în electrocasnicele din propria locuință. Unele aparate sunt indispensabile, dar consumă mult mai mult curent decât ne-am aștepta. A ști care sunt acești „mari consumatori” și cum pot fi folosiți mai eficient face diferența între o factură usturătoare și una gestionabilă.

Care sunt cei mai mari consumatori de energie

1. Frigiderul și congelatorul

Fiind în priză non-stop, frigiderul este responsabil pentru o parte semnificativă din consumul lunar. Modelele mai vechi pot ajunge să fie adevărate „gauri negre” pentru buget.

2. Mașina de spălat rufe și uscătorul

Programele la temperaturi ridicate și folosirea frecventă a uscătorului cresc consumul considerabil. Încălzirea apei este partea care consumă cel mai mult curent.

3. Cuptorul electric și plita electrică

Acestea sunt printre cele mai energofage aparate din bucătărie, mai ales dacă sunt folosite zilnic.

4. Aparatul de aer condiționat

Vara, dar și iarna (când este folosit pentru încălzire), aerul condiționat poate ridica factura cu zeci de procente.

5. Boilerul electric

Încălzirea apei menajere cu ajutorul unui boiler consumă mult curent, mai ales dacă aparatul este setat constant pe temperaturi înalte.

6. Televizorul și echipamentele lăsate în stand-by

Poate părea nesemnificativ, dar aparatele lăsate conectate la priză continuă să consume energie. Acumularea consumului de la mai multe dispozitive poate fi simțită în factura lunară.

Cum reduci consumul lunar

Investește în electrocasnice eficiente. Modelele din clasa energetică A, A+ sau A++ pot costa mai mult la achiziție, dar economisesc pe termen lung. Un frigider modern consumă chiar și cu 40% mai puțin decât unul vechi.

Folosește aparatele în mod inteligent. Atunci când vine vorba despre frigider, nu introduce alimente fierbinți și nu ține ușa deschisă prea mult. La mașina de spălat, alege programe la 30°C sau 40°C atunci când este posibil.

Pornește aparatele mari doar când sunt pline (mașina de spălat, mașina de spălat vase).

Profită de orele cu tarif redus. Dacă ai un contract care diferențiază prețul energiei în funcție de intervalul orar, programează spălările sau uscările noaptea, când curentul este mai ieftin.

Deconectează dispozitivele pe care nu le folosești. Încărcătoarele lăsate în priză, boxele, consolele sau televizoarele în stand-by consumă constant energie. O priză cu întrerupător poate rezolva problema simplu și rapid.

Întreținere periodică. Un frigider curățat la spate de praf sau un aer condiționat igienizat periodic consumă mai puțin. Filtrele și rezistențele murdare duc la consum suplimentar.

Izolația locuinței contează. Un aparat de aer condiționat sau un boiler trebuie să funcționeze mai mult într-o casă prost izolată. Investițiile în eficiența energetică reduc indirect consumul electrocasnicelor.