Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 15:05
de Daoud Andra

Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor

Social
Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor
FOTO: Pixabay

Facturile la energie electrică au devenit o grijă constantă pentru majoritatea familiilor, iar în multe cazuri explicația stă chiar în electrocasnicele din propria locuință. Unele aparate sunt indispensabile, dar consumă mult mai mult curent decât ne-am aștepta. A ști care sunt acești „mari consumatori” și cum pot fi folosiți mai eficient face diferența între o factură usturătoare și una gestionabilă.

Care sunt cei mai mari consumatori de energie

1. Frigiderul și congelatorul

Fiind în priză non-stop, frigiderul este responsabil pentru o parte semnificativă din consumul lunar. Modelele mai vechi pot ajunge să fie adevărate „gauri negre” pentru buget.

Vezi și:
Ce este convenția de consum și cum o poți actualiza. Informațiile pe care trebuie să le aibă clienții din România, explicate de Hidroelectrica
Cât curent consumă, de fapt, un bec uitat aprins toată noaptea? Comparație între bec incadescent, LED și CFL, plus costuri lunare

2. Mașina de spălat rufe și uscătorul

Programele la temperaturi ridicate și folosirea frecventă a uscătorului cresc consumul considerabil. Încălzirea apei este partea care consumă cel mai mult curent.

3. Cuptorul electric și plita electrică

Acestea sunt printre cele mai energofage aparate din bucătărie, mai ales dacă sunt folosite zilnic.

4. Aparatul de aer condiționat

Vara, dar și iarna (când este folosit pentru încălzire), aerul condiționat poate ridica factura cu zeci de procente.

5. Boilerul electric

Încălzirea apei menajere cu ajutorul unui boiler consumă mult curent, mai ales dacă aparatul este setat constant pe temperaturi înalte.

6. Televizorul și echipamentele lăsate în stand-by

Poate părea nesemnificativ, dar aparatele lăsate conectate la priză continuă să consume energie. Acumularea consumului de la mai multe dispozitive poate fi simțită în factura lunară.

Cum reduci consumul lunar

Investește în electrocasnice eficiente. Modelele din clasa energetică A, A+ sau A++ pot costa mai mult la achiziție, dar economisesc pe termen lung. Un frigider modern consumă chiar și cu 40% mai puțin decât unul vechi.

Folosește aparatele în mod inteligent. Atunci când vine vorba despre frigider, nu introduce alimente fierbinți și nu ține ușa deschisă prea mult. La mașina de spălat, alege programe la 30°C sau 40°C atunci când este posibil.

Pornește aparatele mari doar când sunt pline (mașina de spălat, mașina de spălat vase).

Profită de orele cu tarif redus. Dacă ai un contract care diferențiază prețul energiei în funcție de intervalul orar, programează spălările sau uscările noaptea, când curentul este mai ieftin.

Deconectează dispozitivele pe care nu le folosești. Încărcătoarele lăsate în priză, boxele, consolele sau televizoarele în stand-by consumă constant energie. O priză cu întrerupător poate rezolva problema simplu și rapid.

Întreținere periodică. Un frigider curățat la spate de praf sau un aer condiționat igienizat periodic consumă mai puțin. Filtrele și rezistențele murdare duc la consum suplimentar.

Izolația locuinței contează. Un aparat de aer condiționat sau un boiler trebuie să funcționeze mai mult într-o casă prost izolată. Investițiile în eficiența energetică reduc indirect consumul electrocasnicelor.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Prognoza meteo până în 20 octombrie, anunțată de ANM. De când se răcește brusc în România și cât ține frigul
Prognoza meteo până în 20 octombrie, anunțată de ANM. De când se răcește brusc în România și cât ține frigul
Insula europeană scăldată în soare chiar şi în plină iarnă. Puţini profită de vremea caldă în sezonul rece
Insula europeană scăldată în soare chiar şi în plină iarnă. Puţini profită de vremea caldă în sezonul rece
VIDEO: Ochelarii cu inteligență artificială dau rateu fix când Zuckerberg îi laudă mai tare: două demo-uri se blochează pe scenă
VIDEO: Ochelarii cu inteligență artificială dau rateu fix când Zuckerberg îi laudă mai tare: două demo-uri se blochează pe scenă
România a încasat 5,7 milioane de euro, „prețul” coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, după jaful din Olanda
România a încasat 5,7 milioane de euro, „prețul” coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, după jaful din Olanda
Orele la care este bine să programezi mașina de spălat rufe ca să plătești mai puțin la curent. Programele care te ajută să economisești zeci de lei lunar
Orele la care este bine să programezi mașina de spălat rufe ca să plătești mai puțin la curent. Programele care te ajută să economisești zeci de lei lunar
Diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare. Merită schimbarea
Diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare. Merită schimbarea
Nu arunca frunzele de toamnă la gunoi. Iată cum le poți folosi pentru binele grădinii tale la iarnă
Nu arunca frunzele de toamnă la gunoi. Iată cum le poți folosi pentru binele grădinii tale la iarnă
Era în orice buzunar în anii 2000, acum valorează 7.000 de lei. De ce este mica monedă specială?
Era în orice buzunar în anii 2000, acum valorează 7.000 de lei. De ce este mica monedă specială?
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine este și cu ce se ocupă mama lui Toto Dumitrescu. I se spunea „Monica Belluci de România”. A fost celebră în anii ’90
Playtech Știri
Horoscopul tarot pentru săptămâna 22-28 septembrie 2025. Cupidon stă la pândă pentru două zodii
Playtech Știri
Melania Trump, destăinuire neaşteptată. I-a spus lui Kate Middleton fără să îşi dea seama că se poate auzi: ”Îmi vine să nu mă mai întorc”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...