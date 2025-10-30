Ce distanță trebuie să fie între centrala pe gaz și aragaz, conform normelor legale

Montarea unei centrale termice într-un apartament sau într-o casă ține nu doar de confort, ci și de siguranță. Legislația românească și normele tehnice impun reguli clare privind amplasarea aparatelor pe gaz, ventilarea încăperilor și evacuarea gazelor arse. Astfel, atunci când amenajezi bucătăria, trebuie să iei în calcul distanța minimă care trebuie să existe între centrală și aragaz.

Distanța minimă între aragaz și centrala

În primul rând, orice lucrare legată de instalațiile de gaz trebuie proiectată și executată de personal autorizat: regulile ANRE se aplică instalatorilor, proiectanților și muncitorilor atestați, iar responsabilitățile privind exploatarea și verificările periodice sunt clar stipulate în normele tehnice. Montajul „la negru” sau improvizațiile pot pune în pericol locuința și viața locatarilor, dar și siguranța vecinilor.

Deși normele tehnice ANRE reglementează condițiile generale de siguranță, practica și ghidurile tehnice recomandă păstrarea unei distanțe minime de aproximativ 60 cm între centrala montată pe perete și aragaz. Această distanță este recomandată pentru a evita transferul de căldură direct, stropirea cu grăsimi sau aburi în timpul gătitului și pentru a permite folosirea în condiții de siguranță.

De asemenea, în jurul centralei este indicat un spațiu liber pentru inspecții și reparații — de regulă cel puțin 40 cm pe latura frontală — astfel încât tehnicienii să poată interveni fără a demonta mobila. Aceste recomandări apar frecvent în ghidurile de specialitate și în publicațiile tehnice destinate utilizatorilor.

Ventilația încaperii, o cerință legală esențială

Normele prevăd ca încăperile în care funcționează aparate pe gaz să beneficieze de aerisire permanentă sau de sisteme de ventilație adecvate, pentru a asigura aportul de aer proaspăt și pentru a evita acumularea de monoxid de carbon sau gaz nears. Pentru aparatele cu tiraj natural se impun grile de admisie și, unde este cazul, prize de aer conform proiectului, iar aparatele cu tiraj forțat au cerințe specifice privind etanșeitatea și sistemele de evacuare.

În concluzie, este important să respectați montajul făcut de firma autorizată, să păstrați în jurul centralei spații libere (recomandat ~40 cm frontal și ~60 cm față de surse de gătit), să asigurați ventilația permanentă a încăperii și să montați evacuarea conform proiectului și reglementărilor.

Pentru interpretări punctuale sau situații atipice (spații mici, bucatării închise, centrale într-o nișă), cel mai sigur pas este consultarea unui proiectant autorizat sau a operatorului de distribuție, care poate da avize și impune măsuri obligatorii în conformitate cu normativele ANRE.