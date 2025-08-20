Ce conțin cu adevărat sucurile din comerț. Rezultatele testelor i-au șocat chiar și pe specialiști

Când temperaturile ridicate fac băuturile răcoritoare să pară soluția ideală pentru sete, realitatea din sticlă ascunde, însă, surprize neplăcute. Consumul uriaș de sucuri din România – aproape 190 de litri anual pentru fiecare locuitor – ridică semne de întrebare, mai ales după rezultatele unor analize recente. Specialiștii au descoperit că mare parte dintre produsele de pe raft sunt, de fapt, combinații simple de apă, zahăr și substanțe chimice, prezentate consumatorilor drept „sucuri naturale”.

Adevărul din pahare, scos la iveală de teste de laborator

Pentru a afla ce se ascunde în spatele etichetelor atrăgătoare, mai multe probe de băuturi răcoritoare au fost duse la analize. Rezultatul a surprins chiar și pe specialiștii din domeniu.

„Sunt foarte multe băuturi răcoritoare care în conținutul lor nu au decât apă și câteva chimicale, de gust, de miros. Altele au apă, zahăr și cam atât. În cazul băuturilor fructate, am descoperit faptul că este apă cu zahăr și altceva, aproximativ 0.1% substanţă uscată, 0.1% suc din fructe și alți câțiva aditivi chimici. Nu este apă sub nicio formă, nu trebuie să le consumăm ca pe apă, trebuie să le consumăm mai rar, ca pe orice băutură răcoritoare”, a explicat Alexandru Cîrîc, director ICA, potrivit Observator News.

Această realitate contrazice imaginea sănătoasă pe care mulți producători o promovează, lăsând consumatorii cu impresia că aleg produse benefice. În realitate, compoziția este departe de a fi naturală.

Etichete care avertizează părinții și alerta autorităților

Printre produsele testate, unul a ieșit în evidență în mod deosebit. Deși era promovat ca un suc de mango și ananas cu semințe de busuioc, analizele au scos la iveală depășiri ale limitelor legale de acid sorbic, un conservant chimic cu efecte nocive asupra sănătății.

„Acest produs se prezintă ca fiind un suc, de fapt o băutură răcoritoare. Mango și ananas cu semințe de busuioc, dar și cu un aport peste limitele legale de acid sorbic, de conservant, o substanţă chimică limitată legal, şi ca orice chimicală din alimente, nu ne face bine atunci când consumăm peste valorile legale”, a subliniat Alexandru Cîrîc.

Având în vedere pericolul pentru copii, autoritățile au declanșat o alertă la nivel național.

„S-a inițiat alerta pentru că produsul era împrăștiat la nivel național, și în același timp, inspectorii au fost la magazinul unde aţi făcut dumneavoastră prelevarea. Colegii mei au prelevat din nou probe și, constatând din nou că depăşirea este reală, au dispus neutralizarea acestora”, a declarat Ovidiu Zvorişteanu, director DSVSA Bucureşti.

Cu toate acestea, după o săptămână, produsul se regăsea tot pe raft, spre îngrijorarea specialiștilor.

„Bombe la raft” – riscuri ascunse în spatele îndulcitorilor și conservanților

Un studiu al Asociației pentru Consumatori confirmă gravitatea situației: unele sucuri din comerț pot fi considerate adevărate „bombe la raft” din cauza cantităților excesive de îndulcitori sintetici.

„Îndulcitorii sintetici regăsiţi în sucurile analizate au o putere de îndulcire care poate fi de până la 600 de ori mai mare decât zahărul. Aceștia pot declanșa o serie de afecțiuni medicale, cum ar fi: boala Alzheimer, boala Parkinson, epilepsie, scleroză multiplă sau diabet”, au arătat concluziile raportului.

Pe lângă efectele imediate, consumul pe termen lung de conservanți și aditivi chimici poate fi și mai periculos.

„S-ar putea ca un conservant de-a lungul timpului să ducă la niște lucruri care aduc complicaţii – boli cronice. De multe ori se spune că ajungem la anumite diagnostice fără să știm ce ne-a lovit”, a precizat medicul infecționist Adrian Marinescu.

Recomandările specialiștilor pentru consumatori

În fața acestor descoperiri, specialiștii recomandă prudență și limitarea consumului de sucuri intens colorate. Aspectul plăcut al lichidului din pahar poate ascunde, de fapt, combinații de chimicale cu efecte nocive.

„Nu trebuie să fim încântați de aspect, trebuie să ne gândim că acel aspect este obţinut cu niște sacrificii chimice. Trebuie să consumăm aceste produse cum pe vremuri se spunea că se consumă carne duminică. La fel de bine putem spune că putem servi o băutură răcoritoare la masa de duminică”, a concluzionat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Astfel, deși pe moment pot părea răcoritoare ideale pentru zilele toride, sucurile din comerț ascund riscuri serioase pentru sănătate, în special atunci când sunt consumate zilnic și în cantități mari.