Ce conțin crenvurștii din Lidl, Kaufland, Auchan și Carrefour. Ingredientele descoperite într-o cercetare amplă

Crenvurștii sunt printre cele mai cumpărate mezeluri din România, însă puțini consumatori citesc cu atenție eticheta acestor produse aparent simple. Un amplu studiu realizat de InfoCons, organizația de protecție a consumatorilor, a scos la iveală diferențe majore între produsele comercializate de marile lanțuri de retail. De la conținutul de carne, până la numărul de aditivi alimentari (E-uri) folosiți, rezultatele analizei arată o realitate pe care puțini cumpărători o cunosc.

Studiul InfoCons despre crenvurștii de porc de pe piața românească

Analiza InfoCons a vizat produsele de tip crenvurști de porc disponibile în marile lanțuri de magazine din România. Studiul a fost realizat pe baza informațiilor de pe etichetele produselor comercializate sub brandurile proprii sau de către distribuitori precum: Carrefour România, Kaufland România, Lidl Discount, Auchan România, Metro Cash&Carry, Selgros Cash&Carry, Rewe România, Cris-Tim Family Holding, C. Goodies Meat Production și CIA Aboliv.

Potrivit organizației, scopul cercetării a fost informarea consumatorilor cu privire la ingredienții reali din produsele de tip crenvurști de porc, gradul de procesare și cantitatea de aditivi alimentari folosiți.

Câtă carne conțin crenvurștii și ce fel de carne este folosită

Toate produsele analizate au menționat tipul de carne folosit ca ingredient principal, însă diferențele sunt semnificative.

91,67% dintre produsele studiate conțin carne de porc ca ingredient de bază, în proporții cuprinse între 80% și 93%.

Restul de 8,33% folosesc carne separată mecanic de pasăre, prezentă în proporție de 35% până la 55%.

Această informație este esențială pentru consumatori, deoarece carnea separată mecanic are o valoare nutritivă mai mică și o calitate inferioară, fiind adesea utilizată pentru a reduce costurile de producție.

Până la 7 aditivi alimentari în unele sortimente

Una dintre cele mai relevante concluzii ale studiului se referă la numărul de E-uri folosite în crenvurștii analizați. În funcție de produs, InfoCons a descoperit între 0 și 7 aditivi alimentari per sortiment.

Distribuția rezultatelor arată astfel:

8,33% dintre produse conțin 7 E-uri,

8,33% conțin 6 E-uri,

16,66% au 4 E-uri,

33,33% conțin 3 E-uri,

25% includ 2 E-uri,

8,33% dintre produse nu conțin niciun aditiv alimentar.

Printre cele mai procesate sortimente se află:

Crenvurști cu carne de porc ARO (Metro) – 7 E-uri,

Crenvurști din carne de porc Auchan – 6 E-uri,

Crenvurști cu carne de porc Auchan și Crenvurști Carrefour Classic – 4 E-uri.

La polul opus, produsele cu cel mai mic număr de aditivi sunt:

Crenvurști porc SELGROS, fără E-uri,

Crenvurști PIKOK (Lidl) – 2 E-uri,

Crenvurști Casa Gustului (Rewe România) – 2 E-uri.

Diferențe mari și în conținutul de grăsime și gramaj

Pe lângă aditivi, InfoCons a observat și variații semnificative la nivelul gramajului produselor, care diferă între 250 și 877 de grame. Totodată, conținutul de grăsime din crenvurștii analizați poate ajunge până la 27 grame la 100 de grame de produs, o valoare considerabilă, mai ales pentru cei care își monitorizează aportul caloric.

Aceste diferențe arată că, deși toate produsele se încadrează în aceeași categorie – crenvurști de porc – nivelul de procesare, calitatea ingredientelor și valoarea nutrițională variază considerabil de la un brand la altul.

Magazinele analizate în detaliu

Printre cele mai cunoscute produse incluse în studiu se numără: