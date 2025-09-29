Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii

Vacanțele ultra all inclusive sunt visul multor turiști, însă nu toate băuturile oferite în cadrul acestor pachete sunt la fel de bune sau sigure. Un specialist în călătorii atrage atenția asupra câtorva opțiuni pe care ar fi mai bine să le eviți, pentru a-ți proteja sănătatea și pentru a te bucura de o experiență plăcută pe toată durata sejurului.

Băuturile alcoolice locale, adesea de calitate inferioară

Unul dintre primele sfaturi ale expertului se referă la băuturile alcoolice produse local. Deși sunt incluse în pachet și par atractive, multe dintre acestea sunt fabricate industrial, cu ingrediente ieftine și fără standarde riguroase.

Rezultatul poate fi un gust diferit de cel așteptat și, uneori, reacții neplăcute. În special tăriile locale sau cocktailurile pregătite cu alcool necunoscut ar trebui consumate cu moderație sau evitate complet.

Sucurile la dozator și băuturile carbogazoase

O altă categorie de băuturi recomandată a fi evitată o reprezintă sucurile la dozator și băuturile carbogazoase. Specialistul în turism explică faptul că acestea sunt deseori diluate cu apă de calitate incertă sau cu siropuri ieftine, iar aparatele nu sunt curățate frecvent.

În condiții de temperaturi ridicate, riscul de contaminare crește. În plus, aportul mare de zahăr poate provoca disconfort digestiv pe parcursul vacanței, mai ales când sunt combinate cu mesele bogate specifice regimului all inclusive.

Cafeaua și cocktailurile cu gheață

Un alt sfat important este să fii atent la cafeaua servită în hotelurile ultra all inclusive. De cele mai multe ori, aceasta este obținută din concentrate sau din cafea instant de slabă calitate, ceea ce poate duce la un gust neplăcut și efecte nedorite asupra stomacului.

De asemenea, cocktailurile cu gheață ar trebui comandate cu precauție. Gheața folosită poate proveni din surse de apă care nu respectă standardele de potabilitate, ceea ce poate genera probleme digestive. Așadar, o vacanță ultra all inclusive poate fi o experiență relaxantă și plăcută dacă știi ce să alegi din oferta generoasă a hotelului.

Alegerea băuturilor cu atenție, preferând apa îmbuteliată sigilată, sucurile naturale și băuturile alcoolice de marcă, te poate feri de neplăceri și îți poate asigura o ședere lipsită de griji.

