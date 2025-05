Ce autorizație au cerut patronii Colectiv. Piedone a adus noi lămuriri: “În baza declarației pe proprie răspundere și toate actele care s-au verificat, dacă copiii mei erau în club, eu semnam autorizația”

Cristian Popescu Piedone a vorbit din nou despre tragedia de la Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015. Invitat într-un podcast realizat de Bursucu, actualul președinte al ANPC a oferit noi detalii legate de tipul de autorizație solicitat de patronii clubului și a rememorat momentele dramatice din acea noapte fatidică.

În cadrul podcastului realizat de Bursucu, Cristian Popescu Piedone a lămurit ce fel de autorizație au cerut, de fapt, administratorii clubului Colectiv. Potrivit acestuia, solicitarea a fost făcută pentru o activitate cu un grad scăzut de risc, ceea ce a simplificat întreaga procedură.

Acesta a subliniat că documentația depusă la acel moment corespundea cu ceea ce patronii clubului susțineau că vor desfășura acolo, fără menționarea unor concerte sau evenimente care implicau un număr mare de persoane sau utilizarea de efecte pirotehnice.

Fostul primar al Sectorului 4 a povestit cum a aflat despre tragedia de la Colectiv și cum a reacționat în acele prime momente de haos. El a susținut că a fost printre primii care au ajuns la fața locului, chiar înainte ca imaginile dramatice să fie transmise de presă.

”Am aflat prin stație. La știri nu se dăduse nimic. În 12 minute am fost acolo. Până să ajung, am anunțat prin stație și toate echipajele au fost acolo. Am cărat tot ce puteam să car către mașinile Poliției Locale, să ducem victimele spre spital”, a explicat Piedone.