Ce au pus oamenii în locul în care și-a pierdut viața tânăra mămică din Berceni: un altar al amintirii și al durerii. Când va avea loc înmormântarea
Locul in care tanara mamica si-a pierdut viata. Sursa foto: colaj video

Locul tragediei de pe Șoseaua Berceni, unde o femeie de 35 de ani și-a pierdut viața sub roțile unui BMW condus de un tânăr de 20 de ani, a devenit un altar al amintirii și al durerii. Oamenii aduc flori, lumânări și jucării pentru micuța de aproape doi ani care a supraviețuit impactului, dar și pentru mama ei, Elena, care a lăsat în urmă doi copii. Imaginile de la fața locului sunt sfâșietoare, iar comunitatea locală este profund îndurerată.

Cum s-a întâmplat accidentul mortal

Luni, 13 octombrie 2025, tânăra mamă traversa regulamentar cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată într-un cărucior, când BMW-ul condus de șoferul de 20 de ani a lovit-o în plin. Camera de bord a surprins momentele înainte de impact: individul făcea slalom printre mașini, accelera pe banda a doua și nu a frânat.

”Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a declarat șoferul.

Forța impactului a aruncat-o pe femeie pe sensul opus, unde a mai fost lovită de alte două mașini. Paramedicii au încercat resuscitarea, însă Elena nu a mai avut nicio șansă. Fetița a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Marie Curie”, cu multiple traumatisme, dar starea sa este stabilă.

Locul tragediei s-a transformat într-un altar cu zeci de lumânări aprinse și flori

Locul unde Elena s-a stins din viață s-a transformat într-un adevărat altar cu zeci de lumânări aprinse și flori. Oameni simpli vin aprind o lumanare si spun rugaciuni pentru tânăra mămică care și-a dat ultima suflare pe șoseaua din Berceni.

Între timp s-a aflat că șoferul care a produs accidentul nu se află la prima abtere. Acesta are antecedente pentru conducere agresivă, având permisul suspendat timp de 30 de zile în vara aceasta. Judecătorii de la Sector 4 au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

”Când un judecător de drepturi şi libertăţi ia o astfel de decizie, analizează şi persoana, personalitatea individului. În cazul acesta am văzut imagini cu acest individ care conducea cu peste 200 de kilometri la oră, din păcate nu pe un circuit raliu, ci pe drumurile publice”, a explicat Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, potrivit observatornews.ro.

Mașina a fost ridicată pentru expertiză, iar ancheta continuă, inclusiv asupra șoferilor ale căror vehicule au fost implicate indirect.

Când va avea loc înmormântarea

Trupul neînsuflețit al Elenei a fost depus la capela unei biserici din Curtea de Argeș, orașul natal al tinerei mămici. Familia se pregătește să o conducă pe ultimul drum joi, 16 octombrie 2025.

Comunitatea, prietenii și cunoscuții vin să aducă un ultim omagiu, iar locul tragediei rămâne un simbol al durerii și al respectului pentru viața pierdută prea devreme.

Sursa foto: captura Romania TV

