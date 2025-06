Ce au pățit Dana Rogoz și Ecaterina Ladin la filmările pentru “Marea pescuială”: “Am fost semnalizate pe Waze!” VIDEO EXCLUSIV

Dana Rogoz apare într-un nouă producție românească, “Marea Pescuială”, unde joacă rolul unei polițiste și face echipă cu Ecaterina Ladin. Se pare că filmările au fost comice pentru cele două, căci actrița ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech, că șoferii le-au confundat, ba chiar o mașină a Jandarmeriei Române s-a oprit în dreptul lor fără să le recunoască, mai ales pentru că vedeta purta o perucă foarte scurtă.

Dana Rogoz s-a bucurat enorm de rolul în care a fost distribuită în noua producție românească, acesta fiind mic, dar provocator. Aceasta și Ecaterina Ladin au trezit confuzia printre șoferi, căci aceștia nu știau că se filmează pentru un nou proiect. De asemenea, actrița a fost felicitată și de Jandarmeria Română, care nu a recunoscut-o, personajul său fiind tuns scurt:

Abia după ce am început să vorbesc mi-au zis că arăt altfel. Da, e doar un film! Eu și Ecaterina am plecat mândre de pe platou. Dacă am reușit să păcălim oamenii încât să fim felicitate chiar și de Jandarmeria Română, cred că ne-am făcut treaba! Atitudinea contează! Asta face diferența.”

Șoferii se atenționau! Am fost semnalizate pe Waze: “Atenție, poliție!”. Tot acest proces a culminat cu o mașină a Jandarmeriei Române care a venit să ne salute amical, colegial. Eu le-am explicat că filmăm. Ne-au întrebat: “Ce? Cum? Pe cine?”. Am spus: “Nu, nu! Noi facem un film!”. Aveam și perucă, nu m-au recunoscut.

“Joc rolul unei polițiste. Este o polițistă foarte serioasă atunci când vine vorba despre locul de muncă. M-am bucurat foarte tare de acest rol, este mic dar colorat, provocator pentru mine. Nu m-aș fi gândit vreodată că o să fiu distribuită în rolul unei polițiste, dar Valeriu Andriuță a văzut asta în mine. A fost haios și drăguț la filmările pe care le-am avut alături de Ecaterina Ladin. Am stat amândouă lângă mașina de poliție. Am fost atât de credibile când ne-am intrat în rol încât toată lumea dădea flash-uri!

De asemenea, de fiecare dată când alege un nou proiect, Dana Rogoz este ajutată și susținută de soțul ei, regizorul Radu Dragomir. Cei doi își împart treburile pentru a petrece cât mai mult timp cu micuții lor. Totuși, Lia și Vlad sunt obișnuiți cu deplasările, mai ales pentru că mezina familiei a călătorit alături de mama sa în Slovacia când avea doar câteva luni:

“În orice proiect se întâmplă așa, dar nu am avut foarte multe zile de filmare. Radu a preluat ștafeta, așa se întâmplă când unul lucrează mai mult, celălalt e suport. Când el scrie scenariul, eu sunt mai aproape de copii. Repet, nu am lipsit foarte mult și nici nu a fost cu deplasare față de alte filme, deci ajungeam seara acasă. Asta ajută foarte mult!

Ne-am descurcat. Când mă deplasez, iau și copiii. Am plecat în pandemie, când era perioada de lockdown și nu se putea circula, cu Lia. Era foarte mică atunci, avea 6 luni când am început filmările. M-am dus, m-am întors, dar de fiecare dată am luat-o cu mine pentru că alăptam. Am terminat când avea 11 luni, filmările au avut loc în Slovacia. Am nimerit într-o echipă foarte înțelegătoare, aveam cameră specială în care puteam să alăptez, se dădea stop la filmare ca să mi-o aducă. Eram tot timpul cu ea acolo.”