Ce au observat colegii doctoriței Ștefania Szabo în ultima perioadă: „Era cu branula în mână. Am rugat-o să meargă acasă”

Tragedia care a zguduit Spitalul Județean de Urgență Buzău a lăsat în urmă durere, întrebări și un puternic sentiment de neputință. Moartea fulgerătoare a doctoriței Ștefania Szabo, directoarea medicală a unității, găsită fără suflare chiar în camera de gardă, a scos la iveală o realitate dură: epuizarea din sistemul medical românesc poate ucide.

Ce spun colegii despre doctorița Ștefania Szabo

În vârstă de doar 37 de ani, medicul era cunoscut pentru implicarea sa profundă în activitatea spitalului. Venită la Buzău în 2020, după o perioadă la Spitalul de Urgență Floreasca, Ștefania Szabo fusese numită la scurt timp director medical. Dincolo de funcția administrativă, era și o membră activă a Organizației Femeilor Social-Democrate, a inițiat caravane medicale în zonele rurale și s-a implicat constant în proiecte pentru pacienți. Cu toate acestea, colegii spun că oboselul și stresul acumulat au început să-și spună cuvântul:

„Este foarte adevărat că este unul din medicii foarte implicați. Cu siguranță că, pe fond de oboseală, presiunea, stresul… Cumva, posibil să fi cedat. Este foarte posibil orice, chiar și un burnout”, a declarat managerul spitalului, Sorin Pătrașcu, pentru Fanatik.

Deși lua medicamente pentru menținerea funcției inimii, nu figura cu afecțiuni grave.

„Erau pastile obișnuite de întreținere a funcției inimii, nimic deosebit. Nu apărea în evidența noastră cu nicio problemă medicală”, a mai precizat acesta.

Colegii au povestit că doctorița ajunsese să facă până la șapte gărzi pe lună, un ritm imposibil de susținut. În seara dinaintea tragediei, fusese suprasolicitată de un val mare de pacienți.

„Ultimul consult a fost undeva la ora 12. Nu știu ce s-a întâmplat până la ora când a fost găsită, acum investigăm și noi”, a spus managerul.

„A venit chiar și cu branula la serviciu”

Semnele că organismul ei ceda erau vizibile, dar doctorița refuza să se oprească. O colegă a povestit, cu tristețe, că:

„Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri și am rugat-o să meargă acasă, să-și vadă și de sănătatea dumneaei. A spus ‘nu, eu rămân aici că am treabă, trebuie să intru în sală’!”

Alt cadru medical a confirmat că ajunsese să vină la serviciu epuizată, ignorând orice semn de oboseală. De altfel, potrivit Antena 3, doctorița ar fi avut o branulă în mână și în momentul în care a fost găsită decedată, semn că își administra anumite tratamente în venă.

„Muncea foarte mult. Nu cred că a avut un concediu medical în ultimii trei-patru ani, a venit chiar și cu branula la serviciu (…) Probabil trebuia să mai facă pauze, să mai revizuiască unele aspecte personale, nu știu ce să zic, acum e inutil”, a spus un alt coleg.

Spitalul în care lucra se confrunta cu o criză acută de personal, mai ales la secțiile de Cardiologie și Oncologie. În acest context, presiunea pe medici era uriașă.

Colegii Ștefaniei Szabo s-au adunat ulterior în curtea spitalului pentru un moment de reculegere. În tăcerea grea a acelei dimineți, un mesaj s-a făcut auzit: „E foarte important să înțelegem când nu mai putem. Să mergem la medicul de medicina muncii și să spunem: Eu nu mai pot.”