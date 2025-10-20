Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 17:43
de Iulia Kelt

Ce au descoperit cercetătorii când au introdus gene neanderthaliene și denisovane în șoareci

ȘTIINȚĂ
Ce au descoperit cercetătorii când au introdus gene neanderthaliene și denisovane în șoareci
Ce beneficii ar putea aduce acest experiment pentru știință / Foto: Colaj Playtech realizat cu AI

Un experiment genetic neobișnuit a scos la iveală efectele surprinzătoare ale unor gene moștenite de la rudele dispărute ale omului modern.

Cercetătorii au introdus, prin tehnologia CRISPR, o versiune veche a genei GLI3, prezentă atât la neanderthalieni, cât și la denisovani, în genomul șoarecilor.

Rezultatele au fost publicate în revista Frontiers și arată cum mici diferențe genetice pot influența semnificativ forma corpului și a craniului.

La oameni, gena GLI3 are un rol esențial în dezvoltarea embrionară, iar mutațiile sale sunt asociate cu malformații precum polidactilia (degete suplimentare) sau deformări craniene.

Versiunea purtată de neanderthalieni și denisovani conținea o singură modificare, substituția unui aminoacid, însă efectele acesteia asupra morfologiei erau vizibile.

Schimbări vizibile în craniu și coloană

Pentru a înțelege cum acționa această genă în trecut, cercetătorii au modificat mai întâi șoareci care aveau o versiune defectă a GLI3. Aceștia au dezvoltat malformații severe ale creierului și craniului, confirmând că gena este vitală pentru o dezvoltare normală.

Apoi, oamenii de știință au introdus varianta ancestrală a genei, identificată la neanderthalieni și denisovani. Rezultatul: șoarecii s-au născut cu cranii mai mari, coaste răsucite și coloane vertebrale ușor scurtate.

Aceste trăsături reflectă, într-o anumită măsură, diferențele anatomice observate între oamenii moderni și rudele lor dispărute, cum ar fi cutiile craniene alungite, arcadele pronunțate și toracele mai late.

Posibile avantaje evolutive

Interesant este faptul că șoarecii purtători ai genei arhaice aveau și mai puține vertebre, dar coastele lor prezentau o torsiune accentuată, asemănătoare cu cea observată în fosilele de neanderthalieni.

Unii dintre ei au manifestat chiar forme de scolioză, o afecțiune care, potrivit unor studii recente, ar fi fost frecventă și la neanderthalieni, alături de macrocefalie, adică un volum cranian mai mare decât media.

Autorii studiului consideră că aceste modificări genetice nu erau dăunătoare, ci ar fi putut conferi avantaje în funcție de stilul de viață al acelor specii.

Structura corporală robustă și craniul mare ar fi fost adaptări utile pentru supraviețuirea în medii dure, cu temperaturi scăzute și efort fizic intens.

Prin urmare, experimentul arată cum o simplă diferență în codul genetic poate influența direct forma corpului și modul în care speciile umane dispărute s-au adaptat mediului lor. Studiul oferă o nouă perspectivă asupra legăturii dintre genele ancestrale și trăsăturile care au modelat evoluția omului.

Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii
Recomandări
Amenzi între 10.000 și 100.000 de lei pentru românii care fac aceste lucrări la casă fără autorizație
Amenzi între 10.000 și 100.000 de lei pentru românii care fac aceste lucrări la casă fără autorizație
CCR a respins reforma pensiilor magistraților. A fost publicată motivarea Curții UPDATE
CCR a respins reforma pensiilor magistraților. A fost publicată motivarea Curții UPDATE
Jeff Bezos, optimist față de viitorul inteligenței artificiale: „Beneficiile vor fi uriașe, nu înțeleg cum cineva ar putea fi descurajat”
Jeff Bezos, optimist față de viitorul inteligenței artificiale: „Beneficiile vor fi uriașe, nu înțeleg cum cineva ar putea fi descurajat”
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti oferă noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Nu există indicii despre folosirea de material exploziv
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti oferă noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Nu există indicii despre folosirea de material exploziv
Prima reacție a lui Nicușor Dan, după decizia CCR. Președintele spune că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate
Prima reacție a lui Nicușor Dan, după decizia CCR. Președintele spune că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate
Clujul devine cel mai scump oraș din România: cât trebuie să câștigi pentru un trai confortabil în 2025
Clujul devine cel mai scump oraș din România: cât trebuie să câștigi pentru un trai confortabil în 2025
Cum verifici dacă un perete este de rezistență înainte de renovare sau recompartimentare
Cum verifici dacă un perete este de rezistență înainte de renovare sau recompartimentare
XEV Yoyo, mașina electrică imprimată 3D care vrea să cucerească România
XEV Yoyo, mașina electrică imprimată 3D care vrea să cucerească România
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...