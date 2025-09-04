Ultima ora
Ce sunt arborii remarcabili şi de ce nu ai voie să îi tai chiar dacă sunt în curtea ta? Amenda ajunge la 25.000 de lei

Legislație
Ce sunt arborii remarcabili şi de ce nu ai voie să îi tai chiar dacă sunt în curtea ta? Amenda ajunge la 25.000 de lei
FOTO: Freepik

Nu toți copacii pe care îi ai în curte sau pe terenul tău îți aparțin în sensul absolut al cuvântului. Există arbori care, prin lege, beneficiază de o protecție specială, indiferent de locul unde se află. Aceștia se numesc arbori remarcabili și, potrivit legislației românești, tăierea lor fără avizele aferente poate aduce amenzi consistente, ce pot ajunge până la 25.000 de lei.

Arborii remarcabili – protejați prin lege

Prin Legea nr. 97/2023, statul român a introdus un cadru legal pentru protejarea arborilor cu valoare deosebită. Ei pot fi întâlniți în zone rurale sau urbane, pe terenuri private ori publice, inclusiv în curțile oamenilor. Un arbore este considerat remarcabil dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții:

  • are o circumferință a trunchiului de 1,30 m;
  • înălțime ce depășește pragurile stabilite de specialiști;
  • are o vârstă de minimum 160 de ani, ceea ce îl transformă într-un adevărat martor al istoriei;
  • are valoare cultural-istorică, adică este legat de o legendă, un eveniment important sau o personalitate marcantă.

Acești arbori nu pot fi tăiați, mutați sau afectați fără un aviz special emis de autoritățile competente. Chiar și atunci când se află pe o proprietate privată, interesul public primează.

Amenzi de până la 25.000 de lei

Legea este fermă: cine taie sau distruge un arbore remarcabil riscă sancțiuni usturătoare. Amenda poate varia în funcție de gravitatea faptei, dar poate ajunge până la 25.000 de lei pentru persoanele fizice. Scopul este de a descuraja tăierile abuzive și de a proteja biodiversitatea, dar și patrimoniul cultural pe care acești arbori îl reprezintă.

Ce spune Codul Civil despre copacii de pe proprietăți

În afară de Legea nr. 97/2023, și Codul Civil aduce clarificări importante privind regimul arborilor. Există situații în care nici copacii obișnuiți nu pot fi tăiați după bunul plac.

De exemplu, articolul 613 stabilește că nu ai voie să plantezi arbori prea aproape de limita proprietății vecinului. Dacă aceștia cresc și devin o problemă, vecinul are dreptul să ceară tăierea lor sau scurtarea ramurilor. Totodată, conform articolelor 612 și 614, ramurile sau rădăcinile care pătrund pe terenul vecinului trebuie îndepărtate la cererea acestuia.

Mai mult, Codul Civil menționează că un copac aflat chiar pe linia de hotar dintre două proprietăți este considerat comun, ceea ce înseamnă că nu poate fi tăiat decât cu acordul ambilor proprietari.

Arborii remarcabili nu sunt doar niște copaci bătrâni sau impunători, ci adevărate monumente ale naturii și ale istoriei locale. Legea îi protejează strict, iar sancțiunile pentru distrugerea lor sunt pe măsură – până la 25.000 de lei. În plus, chiar și arborii obișnuiți pot beneficia de protecție juridică prin Codul Civil, mai ales atunci când afectează relațiile de vecinătate.

