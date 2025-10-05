Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 07:50
de Badea Violeta

Ce alte țări au moneda națională numită Leu

ECONOMIE
In ce alte state moneda nationala se numeste Leu? Sursa foto: Profimedia

Deși pare un simbol specific României, denumirea ”Leu” se regăsește și în alte țări din regiune. Atât Republica Moldova, cât și Bulgaria au monede naționale care poartă același nume sau o formă apropiată a acestuia. Legătura dintre aceste denumiri nu este întâmplătoare, ci are rădăcini comune în istorie și limbaj.

De ce se numește moneda ”Leu”

Originea denumirii ”Leu” este veche și fascinantă. În secolele XVI–XVII, în Țările Române circula o monedă olandeză din argint, numită leeuwendaalder, adică ”talerul cu leu”, pe care era gravat un leu heraldic.

Cu timpul, oamenii au început să numească moneda simplu ”leu”, iar acest termen a rămas adânc înrădăcinat în vocabularul economic.

Când România și-a introdus moneda națională modernă în 1867, numele ”Leu” a fost ales pentru a continua tradiția istorică și simbolismul forței și al curajului, asociate animalului-regal.

Unde se mai folosește Leul ca monedă națională

Pe lângă România, Republica Moldova are, din 1993, propria monedă națională numită Leu moldovenesc, abreviată MDL. Aceasta a fost introdusă după proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică și a fost gândită ca simbol al suveranității economice a noului stat.

Leul moldovenesc are subdiviziunea ”ban” (100 bani = 1 leu), la fel ca moneda românească, iar înfățișarea sa amintește, prin grafica bancnotelor, de motive istorice și culturale specifice Republicii Moldova.

În Bulgaria, moneda oficială se numește Lev (plural Leva) și este notată prin codul valutar BGN. Deși forma diferă ușor, cuvântul ”lev” are aceeași origine și semnificație ca ”leu”. În limba bulgară, termenul se traduce literalmente ”leu”, simbol care apare și pe stema țării.

Moneda bulgară a fost introdusă în 1881, imediat după obținerea independenței față de Imperiul Otoman, și a fost menținută până astăzi, trecând prin mai multe reforme și stabilizări monetare.

Ce legătură există între aceste monede

Denumirile ”Leu”, ”Lev” și ”Leva” împărtășesc o origine comună în influența culturală și comercială europeană din perioada medievală. Monedele olandeze leeuwendaalder au circulat intens în Balcani, lăsând în urmă un termen care s-a transformat în simbol național pentru mai multe popoare.

Astfel, ”Leul” nu este doar o unitate monetară, ci și un reper identitar și istoric, purtând aceeași rădăcină lingvistică în trei state vecine — România, Republica Moldova și Bulgaria. Această coincidență lingvistică ilustrează, în fond, cât de strâns s-au împletit istoria, economia și cultura în această parte a Europei.

