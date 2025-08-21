Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 08:27
de Daoud Andra

Ce acte sunt necesare pentru un certificat de moștenitor? Detalii despre etapele moştenirii

Legislație
FOTO: Arhivă

Obținerea certificatului de moștenitor începe, juridic, în clipa în care se „deschide” moștenirea – adică la data decesului – iar competența notarială se stabilește după ultimul domiciliu al defunctului.

Etapele procedurii la notar

Un aspect-cheie pe care moștenitorii nu trebuie să-l rateze este termenul de opțiune succesorală: fiecare succesibil are la dispoziție un an de la deschiderea moștenirii pentru a accepta sau a renunța la moștenire (expres ori tacit). Depășirea termenului poate atrage pierderea dreptului, cu nuanțele prevăzute de lege. În general, etapele pentru succesiune sunt următoarele:

  • Cererea de deschidere a procedurii succesorale la biroul notarului competent (în circumscripția ultimului domiciliu). Notarul își verifică competența și deschide dosarul succesoral.
  • Citarea succesibililor și administrarea probelor: se verifică actele de stare civilă, actele de proprietate și registrele de publicitate, se pot audia martori și, dacă e nevoie, se întocmește inventarul bunurilor succesorale.
  • Stabilirea masei succesorale și a cotelor (legal/testamentar) și redactarea încheierii finale. Dacă ulterior apar bunuri omise, notarul poate elibera certificat de moștenitor suplimentar.
  • Eliberarea certificatului de moștenitor, actul notarial care, până la anularea sa de către instanță, face dovada calității de moștenitor, a masei succesorale și a cotelor. Există și certificat de calitate de moștenitor (fără listarea bunurilor), emis în aceeași procedură.

Acte necesare pentru certificatul de moștenitor

Lista exactă diferă în funcție de situație și de bunurile succesorale, dar, în practică, notarul solicită de regulă:

  • Certificatul de deces al defunctului;
  • Actele de identitate ale moștenitorilor;
  • Acte de stare civilă (certificate de naștere/căsătorie; hotărâri sau certificate de divorț, dacă este cazul; acte privind schimbarea numelui);
  • Actele de proprietate ale bunurilor (imobile: contracte, titluri, dispoziții; mobile: facturi/contracte; conturi/vehicule: documente doveditoare);
  • Extras de carte funciară pentru informare (solicitat de notar), certificate/adeverințe fiscale emise de autoritățile locale pentru bunurile imobile și, după caz, pentru autovehicule;
  • Testament sau alte liberalități, dacă există;
  • Adeverință din registrul agricol pentru terenuri/agricol; alte înscrisuri relevante.

De ce este important certificatul

Conform Legii nr. 36/1995, notarul desfășoară întreaga procedură succesorală notarială, iar certificatul de moștenitor are forță probantă până la eventuala anulare în instanță; el consemnează masa succesorală, moștenitorii și cotele lor, permițând înscrieri în cartea funciară, transferul conturilor sau înstrăinarea bunurilor.

Pentru a deschide procedura de succesiune, programați o consultație la notarul din circumscripția ultimului domiciliu al defunctului, adunați din timp actele de stare civilă și proprietate și țineți cont de data decesului pentru a vă încadra în termenul de un an privind opțiunea succesorală. Dacă apar bunuri omise, solicitați certificatul suplimentar.

