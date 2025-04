Ce a răspuns Elena Lasconi când a fost întrebată dacă îl va concedia pe soțul său din Parlament: “Fac față, pot să primesc multe lovituri”

Ultima dezbatere prezidențială dinaintea alegerilor din 4 mai a adus în prim-plan nu doar programele și viziunile candidaților, ci și teme sensibile și întrebări directe. Elena Lasconi a fost nevoită să răspundă unui subiect delicat legat de angajarea soțului său la un cabinet parlamentar USR.

Întrebată de moderatorul Mihai Gâdea dacă ar dispune concedierea soțului său din cadrul unui cabinet parlamentar al USR, Elena Lasconi a răspuns ferm și vizibil iritată: ”Să știți că pot să primesc multe lovituri, fac față.

Este nedrept că puneți indexul pe mine. Este un serviciu la grupul USR, el este membru USR. Am repetat asta, au fost date e-mailuri pentru recrutare.” Răspunsul a venit într-un moment de presiune crescută, în care integritatea personală și profesională a candidaților a fost pusă sub lupă.

Lasconi a sugerat că întrebarea are mai mult rolul unei provocări decât al unei analize de fond și a reafirmat faptul că angajarea a fost una transparentă, în linie cu procedurile interne ale partidului. Răspunsul ei a fost interpretat de unii ca o reacție de apărare, în timp ce alții au văzut în replică o demonstrație de hotărâre și asumare.

Tot în cadrul dezbaterii, candidații au fost provocați să indice motivele pentru care un contracandidat nu ar merita să ajungă președinte. Elena Lasconi a preferat să evite un atac direct și a subliniat propriul parcurs ca argument în favoarea candidaturii sale.

”Eu nu am trăit în SUA, o parte din viață am trăit-o într-un orășel mic, la Hațeg, apoi am ajuns la Deva, am devenit jurnalist și am ajuns în toate colțurile din țară, mai ales în zone defavorizate, unde știu ce înseamnă durerea. […] Cred că un președinte bun este unul care nu minte, nu trădează și este cinstit, iar în momentul acesta eu nu am contracandidat.”, a spus ea.