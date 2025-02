Ce a ”prezis” Nostradamus despre Putin și Al Treilea Război Mondial, de fapt

Interesul pentru profețiile lui Nostradamus revine de fiecare dată când au loc evenimente tensionate la nivel global, iar invazia Rusiei în Ucraina nu a făcut excepție. Multe publicații au susținut că Nostradamus ar fi „prezis” apariția lui Vladimir Putin ca lider mondial care ar fi declanșat Al Treilea Război Mondial. În realitate, pasajele atribuite acestor catrene sunt atât de vagi, încât se potrivesc la o varietate mare de situații, fără să ofere o confirmare clară. Astfel, orice încercare de a conecta scrierile lui Nostradamus de contextul actual poate fi în cel mai bun caz o speculație.

S-a vehiculat ideea unui conflict global care ar dura șapte luni, pornind de la fragmentul „șapte luni Marea Luptă, oameni morți de fapte rele. Rouen, Evreux să nu cadă la Rege”. Teorii bazate pe interpretări moderne au extins acest fragment, spunând că „Regele” ar fi Putin și că bătălia s-ar transforma în Al Treilea Război Mondial. De fapt, aceste versuri au fost scrise de Nostradamus în secolul al XVI-lea, când politica și geografia lumii erau radical diferite față de prezent. Totuși, tabloidele au insistat că pot fi raportate la situația din Ucraina, fără să ofere argumente istorice sau lingvistice solide.

Cum au apărut teoriile despre Putin

Mulți au legat pasajele despre „lipsa novicilor și foametea cumplită” de o presupusă criză mondială alimentară, care ar fi dus la canibalism. În acest sens, există un catren ce menționează „So high the price of wheat, That man is stirred. His fellow man to eat in his despair.”, pe care unele publicații l-au încadrat într-un scenariu de război prelungit, afectând rezervele de hrană. Tu poți găsi aceste asocieri impresionante, însă, dacă analizezi mai atent sursa, vei observa că ele nu indică niciun nume, perioadă istorică sau detaliu concret despre un viitor conflict din Europa de Est.

În general, lucrările lui Nostradamus sunt scrise în limbaj criptic, cu multe referiri la locuri și personaje neidentificabile. De-a lungul secolelor, acestea au fost interpretate în nenumărate feluri, fiecare generație adaptându-le la evenimentele importante ale epocii. În cazul de față, pentru ca acele rânduri să îl „indice” pe Putin, trebuie făcute legături care nu apar în textul original.

De ce trebuie să fii sceptic

Nostradamus nu a emis vreodată o profeție clară despre Vladimir Putin. Versurile care ar fi legate de Al Treilea Război Mondial se rezumă la indicii extrem de vagi, imposibil de verificat. Dacă ai încerca să anticipezi un eveniment înainte să aibă loc, ți-ar fi greu să citești în catrenele sale informații precise precum nume de lideri politici, locul exact al conflictelor sau momentele cheie. În schimb, după ce un eveniment major se produce, oamenii caută versuri care să pară relevante și le reinterpretează ca și cum ar fi prezis totul în detaliu.

Chiar și în cazul altor pretinse „predicții”, cum ar fi despre Adolf Hitler, scrierile sale nu indică nimic concret despre Germania nazistă. O menționare a unui personaj „din vestul Europei” cu o „mare putere de convingere” ar putea descrie nenumărați lideri de-a lungul timpului. Din acest motiv, dacă îți propui să înțelegi corect textele lui Nostradamus, e necesar să privești cu prudență orice încercare de a le lega direct de personalități sau evenimente contemporane.

În concluzie, când auzi că Nostradamus ar fi vorbit despre Putin și Al Treilea Război Mondial, amintește-ți că majoritatea „profețiilor” sunt interpretări subiective, alimentate de dorința de a găsi un sens ascuns în niște pasaje alambicate. Textul original nu menționează nici nume, nici situații care să corespundă realității de astăzi, iar viziunile catrenelor au fost mereu redescoperite și reinterpretate după momentul producerii unui eveniment istoric, nu înainte, conform IFLScience.