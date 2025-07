Ce a făcut Adrian Alexandrov cu câteva minute înainte ca magistrații să admită eliberarea condiționată a Elenei Udrea. Dovada că îi este alături în cele mai grele momente

Decizia instanței de a admite cererea de eliberare condiționată a Elenei Udrea a venit într-un moment extrem de delicat pentru fostul ministru, aflată de câteva zile internată în spital, în urma unei intervenții chirurgicale. Chiar în ziua pronunțării hotărârii favorabile – care deocamdată nu este definitivă – partenerul său de viață, Adrian Alexandrov, i-a fost aproape, dovedind, încă o dată, că sprijinul său este constant și necondiționat.

Fostul ministru al Turismului se află în spital din weekend, într-o unitate medicală din Ploiești, acolo unde a fost supusă unei operații. Deși se află în perioada de recuperare post-operatorie, veștile din partea instanței au adus un licăr de speranță în ceea ce privește eliberarea sa.

Adrian Alexandrov a mers la spital chiar în dimineața zilei în care magistrații au admis cererea de eliberare condiționată. Însă, ironia sorții a făcut ca vestea să îl ajungă din urmă abia după ce a plecat de la Elena Udrea.

„Am fost mai devreme la spital, am avut o vizită la ea. Din păcate, eu vestea am aflat-o la 10 minute după ce am plecat de la vizită, deci nu am apucat să ne bucurăm împreună de decizia instanței”, a declarat el într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN.