Ce a descoperit un bărbat din Bihor pe factura de electricitate, după liberalizarea prețurilor

După trei ani în care prețurile la energie electrică au fost plafonate, românii se confruntă acum cu primele facturi emise după liberalizarea pieței. Din păcate, pentru mulți consumatori, nota de plată s-a dublat sau chiar triplat peste noapte. Este și cazul unui bihorean care s-a trezit cu o factură mult mai mare decât era obișnuit, deși consumul său a rămas același.

Facturile au explodat după 1 iulie 2025

Începând cu 1 iulie 2025, plafonarea prețurilor la electricitate a luat sfârșit. Asta înseamnă că milioane de români plătesc acum prețul real al energiei, stabilit la 1,50 lei/kWh. Pentru cei care înainte beneficiau de tariful redus de 0,68 lei/kWh, costurile aproape că s-au dublat.

Conform estimărilor, aproape 4,5 milioane de consumatori din totalul de 9 milioane vor resimți din plin aceste scumpiri. Cei care au un consum lunar redus sau au încheiat contracte diferite cu furnizorii de energie vor suporta creșteri mai mici.

Totuși, pentru mulți români realitatea este dură: facturile din luna august au venit cu sume neașteptat de mari, în ciuda faptului că numărul de kilowați consumați a rămas neschimbat.

Plătești mai mult, deși consumi la fel

Un bihorean din zona Aleșd a relatat că factura sa aproape s-a dublat fără nicio schimbare semnificativă a consumului:

”În fiecare lună folosesc între 150-180 KW, plăteam între 103-130 de lei. Acum mi-au venit 290 de lei. Mi s-a dublat factura!”, a spus bărbatul, nemulțumit, relatează cancan.ro.

Alți consumatori raportează situații și mai grave.

”La mine e triplu, de la 50 de lei la 180 de lei. Atât am de plată!”, a scris un orădean.

O femeie din Oradea confirmă aceeași problemă: ”Și eu la fel. Plăteam 80-90 de lei, acum am primit factura de 331 de lei”. Mai mult, un alt bihorean spune că, pe lângă suma dublată, pe factura sa apăreau și kWh plătiți în avans:

”La noi venea o factură de maximum 150-160 de lei, acum a venit una de 325 de lei… Plus că aveam kWh plătiți în avans… Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”, a declarat acesta.

Ajutor pentru persoanele vulnerabile

În fața valului de nemulțumiri, autoritățile au anunțat un program de sprijin pentru cei mai afectați de scumpiri. Este vorba despre acordarea unui voucher lunar în valoare de 50 de lei, destinat exclusiv plății facturilor la energie electrică. Acest sprijin financiar se va oferi în funcție de veniturile solicitantului și se adresează doar persoanelor sau familiilor vulnerabile.

Condiția principală este ca beneficiarul să aibă domiciliul în România și să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice, ori să locuiască la adresa unde este înregistrat contractul.

Chiar dacă această măsură vine ca o gură de aer pentru mulți români, realitatea rămâne aceeași: liberalizarea prețurilor la energie a adus facturi greu de suportat pentru sute de mii de familii, iar povestea bihoreanului din Aleșd este doar una dintre multele care ilustrează efectele directe ale noii politici tarifare.