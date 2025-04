Ce a declarat Dragoș Sprînceană, după ce s-a spus că ar fi emisarul oficial al României în SUA: ”Ciolacu are dreptate, nu am nici un angajament oficial!”

În ultimele zile, numele lui Dragoș Sprînceană a fost menționat în contextul unei posibile misiuni oficiale pe care ar fi avut-o ca emisar special al României în relațiile cu Statele Unite. Totuși, acesta a clarificat situația, subliniind că nu deține niciun angajament oficial și că declarațiile vehiculate nu reflectă realitatea. Dragoș Sprînceană a dorit să pună capăt zvonurilor, menționând că este doar ”un simplu cetățean care ajută România”.

Dragoș Sprînceană a vorbit deschis despre speculațiile apărute în ultima perioadă, precizând, într-un interviu acordat pentru DC News, că declarațiile premierului Marcel Ciolacu referitoare la absența unui angajament oficial sunt corecte.

”Domnul Ciolacu are dreptate. Nu am niciun angajament oficial. Tehnic sunt doar un simplu cetățean care ajută România. Nu am ajuns în nicio situație.

Eram un simplu cetățean care ajutam România și ieri. Sunt un simplu cetățean care ajută România și astăzi”, a afirmat Sprînceană, subliniind că nu există o funcție oficială care să-l implice într-o relație diplomatică formală între România și Statele Unite.