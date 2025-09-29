Cazuri speciale: când poți solicita pensie militară anticipată în România, în 2025

Pensia militară de stat este un drept al cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, reglementat prin Legea nr. 223/2015 „privind pensiile militare de stat”, cu modificările ulterioare. În 2025, există situații în care acești angajați pot solicita pensie militară anticipată, dar numai dacă sunt îndeplinite o serie de condiții legale stricte.

Ce este pensia militară de serviciu anticipată

În Legea 223/2015, pensia militară de serviciu are mai multe forme: pentru limită de vârstă (standard), anticipată și anticipată parțială. Pensia anticipată militară permite ieşirea din activitate și acordarea pensiei înainte de atingerea vârstei standard de pensionare, însă cu anumite reduceri sau în condiţii speciale, în conformitate cu articolul 17 din Legea 223/2015.

Vârsta standard de pensionare pentru militari/polițiști/funcționari publici cu statut special este stabilită la 65 de ani, conform modificărilor introduse prin Legea nr. 282/2023, care modifică Legea 223/2015. Înainte de modificarea respectivă, vârsta standard fusese 60 de ani, dar aceasta era în proces de creștere progresivă, conform anexelor la Legea 223/2015. Anexa nr. 9 (Anexa 2 la Legea 223) stabilește graficul de eşalonare până când toți cei din sistem ating vârsta de 65 de ani.

Pentru dreptul la pensia de serviciu pentru limită de vârstă, legea cere o vechime efectivă de minimum 25 de ani, din care cel puțin 15 ani să fie vechime în serviciu (adică activitate efectivă ca militar, polițist, funcționar cu statut special). „Vechimea efectivă” include atât perioada de serviciu cât și alte perioade recunoscute de lege (muncă, stagii asimilate etc.), dar nu include sporurile pentru munca în condiții deosebite sau speciale (de ex. grupa I / grupa II de muncă).

Cazurile în care poți solicita pensia militară anticipată

Conform art. 17 din Legea 223/2015, militarilor, polițiștilor și funcționarilor cu statut special li se poate acorda pensia de serviciu anticipată dacă:

Îndeplinesc cumulativ condiţiile de vechime prevăzute la art. 16(1)(b): adică 25 ani vechime efectivă, dintre care 15 ani în serviciu.

Au împlinit vârsta standard de pensionare diminuată cu 5 ani. Adică să fie cu 5 ani sub vârsta standard la care s-ar pensiona pentru limită de vârstă.

Se află într-una dintre următoarele situații:

a) au fost trecuți în rezervă sau au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unități și reducerii unor funcții în statele de organizare, sau pentru alte motive/nevoi instituționale din domeniile apărării naționale, ordinii publice și securității naționale. b) au încetat raporturile de serviciu ori au fost trecuți în rezervă sau retragere ca urmare a deciziei comisiilor de expertiză medico-militară care i-au clasat ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori pentru statutul special.

Reducerea vârstei standard cu 5 ani pentru pensie anticipată nu poate fi cumulată cu alte reduceri prevăzute de alte norme (alte legi speciale, facilități etc.). Dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile în mod cumulativ – vârstă redusă + vechime + situația specifică legală – solicitarea poate fi respinsă.

Iată un exemplu concret: să presupunem un ofițer care are vechime efectivă de 25 de ani, din care 15 ani în serviciu. Dacă norma de vârstă standard de pensionare pentru categoria sa este 65 de ani, acest ofițer ar putea solicita pensia anticipată la vârsta de 60 de ani, dacă a fost trecut în rezervă din cauza reorganizării unității sau pentru că a fost considerat inapt ori apt limitat de comisia medică.