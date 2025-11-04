Ultima ora
04 nov. 2025 | 19:34
de Daoud Andra

Câți oameni ar urma să fie daţi afară din primării și din ministere. Acord privind reforma administrației publice
FOTO: Arhivă

După luni de discuții tensionate și negocieri aprinse, liderii Coaliției de guvernare au ajuns, în sfârșit, la un acord privind reforma administrației publice, una dintre cele mai importante măsuri de reorganizare a statului din ultimii ani. Noua reformă prevede reducerea cu 10% a numărului total de posturi, atât la nivel local, cât și central, în încercarea de a eficientiza aparatul bugetar și de a limita cheltuielile din fonduri publice.

Câte posturi urmează să se desființeze

Potrivit surselor politice citate de Observator, aproximativ 13.000 de posturi din primării și consilii județene vor fi desființate. Reducerile vor viza atât posturile ocupate, cât și cele vacante, în limita unui procent de 30% din totalul acestora. În practică, autoritățile locale vor trebui să elimine circa 10% din posturile efectiv ocupate.

La nivel central, în ministere și agenții guvernamentale, Guvernul a stabilit ca anvelopa salarială, adică bugetul total destinat salariilor, să fie diminuată cu 10%. Această măsură nu va însemna automat concedieri, întrucât fiecare minister va putea alege între reducerea numărului de angajați sau scăderea cheltuielilor salariale, prin eliminarea unor sporuri și beneficii. Totuși, în unele instituții, precum Ministerul Culturii sau al Educației, reducerea de personal ar putea fi dificil de aplicat, ceea ce va duce, cel mai probabil, la ajustări salariale.

Excepții importante vor exista pentru Armată, Ministerul de Interne și sistemul de Sănătate, care nu vor fi afectate de această rundă de reduceri. În schimb, prefecturile vor fi nevoite să elimine până la 20% din posturile existente.

Premierul Ilie Bolojan, care a susținut ferm necesitatea unei reforme administrative, a cerut ca fiecare minister să vină în 60 de zile cu un plan concret de reorganizare, urmând ca proiectul final să fie prezentat în Coaliție și adoptat de Guvern. Executivul își va asuma răspunderea în Parlament, ceea ce înseamnă că legea ar putea fi adoptată fără vot, dar cu riscul unei eventuale contestații la Curtea Constituțională.

Schimbări și în alte domenii

În ședința Coaliției s-a discutat și despre alte măsuri complementare reformei administrative. Una dintre acestea vizează reducerea numărului de parlamentari cu 10%, adică de la 465 la aproximativ 419, măsură ce va include și reprezentanții minorităților.

De asemenea, a fost atins și subiectul cumulului pensiei cu salariul la stat. Potrivit noului acord, persoanele care se reangajează în sistemul public vor putea păstra doar 15% din pensia specială, restul urmând să fie suspendat pe perioada angajării. În privința beneficiilor sociale, s-a decis o creștere moderată a valorii tichetelor de masă, de la 40 la 45 de lei, mai puțin decât varianta inițial propusă de 50 de lei.

Întrebarea care rămâne deschisă este de la ce dată vor intra în vigoare reducerile de personal. Deși Guvernul vizează aplicarea măsurilor cel târziu la 1 ianuarie 2026, înainte de elaborarea Legii Bugetului pentru acel an, există temeri că proiectul va fi contestat la Curtea Constituțională, ceea ce ar putea amâna implementarea.

