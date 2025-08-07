Câți bani trebuie să primească Traian Băsescu din indemnizația de fost președinte după decizia Curții Constituțional. Solicitarea oficială trimisă către Administrația Prezidențială

Traian Băsescu se află din nou în centrul atenției publice, de data aceasta pe fondul unei victorii juridice care îi poate restabili toate drepturile. O decizie recentă a Curții Constituționale a României a anulat o lege care îi retrăgea beneficiile, iar acum, fostul președinte solicită Administrației Prezidențiale să-i acorde nu doar o indemnizație substanțială, ci și o locuință de protocol.

Decizia CCR, un moment de cotitură în cazul fostului președinte

Fostul președinte Traian Băsescu, care a deținut funcția în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a trimis o solicitare oficială către Administrația Prezidențială, cerând repunerea în drepturi. Decizia Curții Constituționale a României (CCR) nr. 319/01.07.2025, publicată în Monitorul Oficial pe 1 august 2025, a admis o excepție de neconstituționalitate și a constatat că Legea nr. 243/2021, care i-a retras toate drepturile după ce a fost dovedit definitiv și irevocabil colaborator al fostei Securități, este neconstituțională.

În urma acestei decizii, Traian Băsescu a cerut Administrației Prezidențiale să aplice prevederile Legii nr. 406/2001, care stabilește drepturile persoanelor cu calitatea de șef al statului român. Aceasta înseamnă că fostul președinte a solicitat să-i fie acordată din nou indemnizația lunară, dar și să-i fie plătite sumele restante pentru o perioadă considerabilă de timp.

Cererea de plată retroactivă, un aspect delicat

Una dintre cele mai importante solicitări ale lui Traian Băsescu vizează plata indemnizației lunare retroactiv, începând cu 23 martie 2022, data la care Administrația Prezidențială a oprit plățile. Fostul președinte consideră că este îndreptățit să primească indemnizația de fost șef de stat, stabilită la 75% din indemnizația Președintelui în exercițiu, pentru ultimele 40 de luni.

Cu toate acestea, răspunsul oficial al Administrației Prezidențiale, solicitat de Antena 3 CNN, subliniază o situație juridică complexă. Deși instituția a luat act de decizia CCR și a pus-o în aplicare de la data publicării în Monitorul Oficial, cu privire la cuantumul exact al sumei pe care Traian Băsescu ar trebui să o primească, „în acest moment nu poate fi comunicat”. Motivul invocat este existența unui dosar (Dosar nr. 4765/2/2022) pe rolul Curții de Apel București.

Controverse privind vila de protocol și SPP

Pe lângă solicitarea indemnizației, Guvernul Bolojan se pregătește să-i aloce fostului președinte o vilă de protocol. Cu toate acestea, răspunsul Administrației Prezidențiale clarifică faptul că instituția nu are atribuții în acest sens.

„Administrația Prezidențială nu are atribuții sau responsabilități privind atribuirea unei locuințe de protocol cu destinația de reședință pentru domnul Traian Băsescu”, se arată în comunicat.

Același lucru este valabil și pentru serviciile de protecție ale Serviciului de Protecție și Pază (SPP), care nu intră în sfera de responsabilitate a Administrației Prezidențiale, conform Legii nr. 47/1994.

Decizia CCR a adus o nouă serie de discuții publice despre drepturile foștilor șefi de stat și modul în care sistemul legislativ și juridic gestionează astfel de situații. Publicarea deciziei în Monitorul Oficial o face general obligatorie, însă, conform Constituției, aceasta „are putere numai pentru viitor”, aspect ce ridică semne de întrebare cu privire la dreptul de a cere plăți retroactiv. Așadar, soarta financiară a lui Traian Băsescu rămâne incertă, iar decizia finală va depinde de soluționarea dosarului aflat pe rol la Curtea de Apel.