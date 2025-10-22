Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 17:45
de Andrei Simion

Câți bani se câștigă din salariul în România în funcție de orașul în care locuiești și meseria pe care o ai

Social
Câți bani se câștigă din salariul în România în funcție de orașul în care locuiești și meseria pe care o ai
Cât se câștigă, de fapt, în România / Foto: Colaj Playtech

România rămâne un teritoriu al contrastelor economice, unde același loc de muncă poate fi plătit foarte diferit de la un oraș la altul.

Un nou studiu publicat în octombrie 2025 arată cum variază câștigurile nete lunare în funcție de profesie și de regiunea în care lucrează angajatul.

Analiza a luat în calcul 15 dintre cele mai populare meserii și șapte mari centre urbane: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, Craiova și Constanța.

Vezi și:
Nimic nu se pierde, totul se tranformă: Ce a făcut un cuplu cu un autobuz vechi și cum vrea să scoată bani buni din el acum
Compania care plătește până la 500.000 de euro angajaților care pleacă voluntar: mii de oameni au acceptat deja oferta

Bucureștiul rămâne lider la nivelul salariilor

Capitala continuă să ofere cele mai mari venituri din țară. Potrivit datelor centralizate, un programator sau specialist IT din București câștigă, în medie, 11.500 de lei net lunar, în timp ce un inginer în securitate cibernetică ajunge la 11.000 de lei.

Medicii specialiști din Capitală obțin aproximativ 10.000 de lei, iar managerii de proiect depășesc frecvent 9.000 de lei pe lună. În domeniul vânzărilor corporate (B2B), media este de 6.000 de lei, iar specialiștii în resurse umane câștigă în jur de 5.000 de lei.

În orașele vestice, nivelurile salariale se apropie de cele din București, dar diferențele persistă. La Cluj-Napoca, un IT-ist are un venit mediu de 10.500 de lei, iar un medic specialist, aproximativ 9.200 de lei.

În Timișoara, aceleași meserii sunt plătite cu 9.800, respectiv 9.000 de lei net. Spre est, la Iași, un specialist IT câștigă circa 9.000 de lei, în timp ce un inginer industrial sau un expert financiar-bancar obține între 6.000 și 6.500 de lei lunar.

Sudul și sud-estul, la coada clasamentului

Diferențele devin evidente în sudul și sud-estul țării, unde salariile sunt semnificativ mai mici. În Craiova, un programator IT primește aproximativ 8.500 de lei, iar în Constanța doar 8.000 de lei.

Cele mai scăzute venituri se înregistrează în turism și ospitalitate, domenii în care angajații pot primi chiar și 2.500 de lei net lunar.

Deși România a cunoscut o creștere economică în ultimii ani, decalajele regionale persistă. În timp ce Bucureștiul și orașele din vest atrag tot mai mulți specialiști prin salarii competitive, estul și sudul rămân zone unde veniturile nu țin pasul cu costurile de trai.

Concluzia este clară: în 2025, locul în care trăiești continuă să influențeze decisiv cât valorează munca ta.

Temperaturi neobișnuite în luna noiembrie 2025. Vreme de primăvară în loc de iarnă în mai multe regiuni
Recomandări
Şeful Armatei: ”Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Cum pot fi mobilizați românii din străinătate
Şeful Armatei: ”Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Cum pot fi mobilizați românii din străinătate
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
Diferența dintre zahărul alb și cel brun. Care este mai indicat?
Diferența dintre zahărul alb și cel brun. Care este mai indicat?
EXPERIENȚĂ Samsung Galaxy Z Fold7 – povestea telefonul pliabil la maturitate. Monstrul de productivitate și divertisment la care alți giganți doar visează să ajungă
RECENZIE
EXPERIENȚĂ Samsung Galaxy Z Fold7 – povestea telefonul pliabil la maturitate. Monstrul de productivitate și divertisment la care alți giganți doar visează să ajungă
REVIEW iPhone 17 Pro – probabil cel mai bun telefon Apple vine cu un pas mic înapoi, dar un pas enorm înainte
RECENZIE
REVIEW iPhone 17 Pro – probabil cel mai bun telefon Apple vine cu un pas mic înapoi, dar un pas enorm înainte
Kendama, interzisă în din ce în ce mai multe şcoli din România. Motivul pentru care este considerată un pericol
Kendama, interzisă în din ce în ce mai multe şcoli din România. Motivul pentru care este considerată un pericol
O familie de români, acuzată că a luat şase maşini gratis din Norvegia. Cum au păcălit cei trei membri autorităţile să le dea SUV-urile
O familie de români, acuzată că a luat şase maşini gratis din Norvegia. Cum au păcălit cei trei membri autorităţile să le dea SUV-urile
Samsung lansează Galaxy XR, primul dispozitiv Android XR cu inteligență artificială multimodală integrată
Samsung lansează Galaxy XR, primul dispozitiv Android XR cu inteligență artificială multimodală integrată
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile cu norocul scris în frunte până pe 26 octombrie 2025. Apar oportunităţi pe toate planurile
Playtech Știri
Tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova, înmormântată. Obiectul purtat în mână de apropiaţi
Playtech Știri
Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, gesturi de iubire în public. Cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt nici la cumpărături
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...