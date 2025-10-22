Câți bani se câștigă din salariul în România în funcție de orașul în care locuiești și meseria pe care o ai

România rămâne un teritoriu al contrastelor economice, unde același loc de muncă poate fi plătit foarte diferit de la un oraș la altul.

Un nou studiu publicat în octombrie 2025 arată cum variază câștigurile nete lunare în funcție de profesie și de regiunea în care lucrează angajatul.

Analiza a luat în calcul 15 dintre cele mai populare meserii și șapte mari centre urbane: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, Craiova și Constanța.

Bucureștiul rămâne lider la nivelul salariilor

Capitala continuă să ofere cele mai mari venituri din țară. Potrivit datelor centralizate, un programator sau specialist IT din București câștigă, în medie, 11.500 de lei net lunar, în timp ce un inginer în securitate cibernetică ajunge la 11.000 de lei.

Medicii specialiști din Capitală obțin aproximativ 10.000 de lei, iar managerii de proiect depășesc frecvent 9.000 de lei pe lună. În domeniul vânzărilor corporate (B2B), media este de 6.000 de lei, iar specialiștii în resurse umane câștigă în jur de 5.000 de lei.

În orașele vestice, nivelurile salariale se apropie de cele din București, dar diferențele persistă. La Cluj-Napoca, un IT-ist are un venit mediu de 10.500 de lei, iar un medic specialist, aproximativ 9.200 de lei.

În Timișoara, aceleași meserii sunt plătite cu 9.800, respectiv 9.000 de lei net. Spre est, la Iași, un specialist IT câștigă circa 9.000 de lei, în timp ce un inginer industrial sau un expert financiar-bancar obține între 6.000 și 6.500 de lei lunar.

Sudul și sud-estul, la coada clasamentului

Diferențele devin evidente în sudul și sud-estul țării, unde salariile sunt semnificativ mai mici. În Craiova, un programator IT primește aproximativ 8.500 de lei, iar în Constanța doar 8.000 de lei.

Cele mai scăzute venituri se înregistrează în turism și ospitalitate, domenii în care angajații pot primi chiar și 2.500 de lei net lunar.

Deși România a cunoscut o creștere economică în ultimii ani, decalajele regionale persistă. În timp ce Bucureștiul și orașele din vest atrag tot mai mulți specialiști prin salarii competitive, estul și sudul rămân zone unde veniturile nu țin pasul cu costurile de trai.

Concluzia este clară: în 2025, locul în care trăiești continuă să influențeze decisiv cât valorează munca ta.