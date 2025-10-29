Câți bani pierzi dacă ieși mai devreme la pensie. Calcul pe vârste și stagii

Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 08:32
de Daoud Andra

Tot mai mulți români se gândesc să iasă mai devreme la pensie, în speranța că vor apuca să se bucure de câțiva ani de liniște după o viață de muncă. Însă pensionarea anticipată vine cu un cost semnificativ: penalizări lunare care pot scădea pensia cu zeci de procente. Legea prevede condiții clare pentru cei care vor să iasă mai devreme din activitate și stabilește exact cât se taie pentru fiecare lună sau an de anticipare.

Ce prevede legea privind pensia anticipată

Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată în 2024, există două forme de pensionare înainte de vârsta standard:

  • Pensionarea anticipată fără penalizare – posibilă pentru cei care au realizat cel puțin 8 ani peste stagiul complet de cotizare.
  • Pensionarea anticipată parțială – pentru cei care au îndeplinit stagiul complet de cotizare, dar ies cu cel mult 5 ani mai devreme. În acest caz, se aplică penalizări.

Vârsta standard de pensionare este, în prezent, de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, dar crește gradual în funcție de anul nașterii.

Penalizările aplicate pentru pensionarea anticipată

Pentru pensia anticipată parțială, cuantumul se diminuează în funcție de numărul de luni de anticipare. Reducerea variază între 0,15% și 0,50% pentru fiecare lună înainte de termen, adică între 1,8% și 6% pentru fiecare an.

În general, penalizarea maximă este de 30%, aplicată celor care ies cu 5 ani mai devreme. Reducerea se aplică până la împlinirea vârstei standard de pensionare, după care pensia se recalculează la valoarea integrală.

Simulări de calcul

Pentru exemplificare, vom considera un stagiu complet de cotizare de 35 de ani și o pensie teoretică de 4.000 de lei lunar (valoarea calculată fără penalizare).

  • Anticipare cu 1 an (12 luni): Penalizare: 0,30% x 12 luni = 3,6% ➡ Pensia scade la 3.856 lei
  • Anticipare cu 2 ani (24 luni): Penalizare: 0,35% x 24 luni = 8,4% ➡ Pensia scade la 3.664 lei
  • Anticipare cu 3 ani (36 luni): Penalizare: 0,40% x 36 luni = 14,4% ➡ Pensia scade la 3.424 lei
  • Anticipare cu 4 ani (48 luni): Penalizare: 0,45% x 48 luni = 21,6% ➡ Pensia scade la 3.136 lei
  • Anticipare cu 5 ani (60 luni): Penalizare: 0,50% x 60 luni = 30% ➡ Pensia scade la 2.800 lei

Astfel, o persoană care decide să iasă la pensie cu cinci ani mai devreme pierde lunar 1.200 de lei, adică peste 14.000 de lei pe an.

Alte condiții importante

Pentru a cere pensionarea anticipată, solicitantul trebuie să depună o cerere la Casa Județeană de Pensii, însoțită de documentele care atestă stagiul complet de cotizare. În plus, perioada în care persoana primește pensie anticipată nu este cumulabilă cu venituri din activități profesionale care atrag plata contribuției la asigurări sociale.

Ieșirea anticipată la pensie poate fi o soluție pentru cei epuizați de muncă, dar este o decizie care trebuie cântărită atent. Penalizările aplicate pot diminua semnificativ venitul lunar, iar diferența cumulată pe mai mulți ani devine semnificativă. Înainte de a face pasul, este recomandat un calcul personalizat și o analiză atentă a stagiului de cotizare și a beneficiilor pierdute.

