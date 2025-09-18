Ultima ora
Câţi bani face o cameristă în Statele Unite ale Americii doar din bacşiş, într-o singură zi? O româncă filmează tot ce găseşte
18 sept. 2025 | 09:53
de Daoud Andra

Social
Câţi bani face o cameristă în Statele Unite ale Americii doar din bacşiş, într-o singură zi? O româncă filmează tot ce găseşte
În Statele Unite, obiceiul bacşişului este mai mult decât un simplu gest de politeţe – este aproape o regulă nescrisă. În hoteluri, restaurante şi baruri, clienţii sunt obişnuiţi să lase sume suplimentare personalului, uneori chiar considerabile. Acest fenomen atrage atenţia mai ales atunci când vine vorba despre angajaţii din domeniul curăţeniei. O româncă stabilită peste ocean a reuşit să surprindă cum arată o zi de muncă pentru o cameristă şi cât poate câştiga doar din bacşiş.

Experienţa unei românce care lucrează pe post de cameristă

Pe nume Luiza Cocuz, tânăra originară din România s-a stabilit în Statele Unite şi lucrează în domeniul hotelier. Pentru a-şi împărtăşi experienţele zilnice, ea postează filmuleţe pe TikTok în care arată ce găseşte în camerele pe care le curăţă şi ce bacşiş îi lasă turiştii. Stilul său direct şi autentic i-a adus rapid vizibilitate, iar clipurile au devenit virale.

Într-unul dintre aceste materiale, Luiza face o trecere în revistă a camerelor curăţate pe parcursul unei zile şi arată suma adunată exclusiv din bacşiş.

„Prima cameră – cineva a schimbat lenjeria şi a lăsat 20 de dolari. A doua cameră – am găsit 10 dolari. A treia cameră – am găsit aici 5 dolari. În această cameră am găsit nişte banane şi 10 dolari. Ultima cameră din zi – 5 dolari”, povesteşte românca, arătându-le pe rând urmăritorilor săi ceea ce descoperă.

50 de dolari într-o singură zi

La final, după ce a tras linie, Luiza a constatat că a adunat 50 de dolari doar din bacşişuri. Pentru o cameristă, aceasta poate fi o sumă importantă, având în vedere că se adaugă peste salariul de bază. În funcţie de sezon, de tipul hotelului şi de generozitatea turiştilor, câştigurile pot varia considerabil.

Desigur, nu toate camerele aduc o surpriză financiară. Au fost şi situaţii în care românca nu a găsit niciun bacşiş. În schimb, turiştii au lăsat uneori gustări sau fructe. „Sincer, mă bucur mai mult când găsesc ceva de mâncare decât bani, pentru că îmi dau seama că oamenii chiar s-au gândit la mine”, spune Luiza într-un alt videoclip.

În Statele Unite, bacşişul reprezintă o parte consistentă a veniturilor pentru angajaţii din servicii. Spre deosebire de alte ţări, salariile de bază sunt adesea mici, iar clienţii compensează prin sumele pe care le lasă suplimentar. În hoteluri, este considerat un gest de bun-simţ să laşi cel puţin câţiva dolari pe zi cameristei, mai ales atunci când şederea se întinde pe mai multe zile. De asemenea, pentru angajații care se ocupă de bagaje este la fel de important să fie lăsat bacșiș.

