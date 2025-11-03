Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi calcă rufe

Pe fondul scumpirilor accelerate din ultimii ani, nu doar preţurile la alimente şi chirii au explodat, ci şi tarifele percepute de menajere, bone sau șoferi personali. Curăţenia generală, spălatul şi călcatul rufelor au ajuns să coste cât o zi întreagă de muncă într-un birou. În timp ce salariile în multe domenii au rămas în mare parte îngheţate, femeile care lucrează în domeniul curăţeniei reuşesc să câştige sume considerabile, uneori mai mari decât absolvenţii de facultate.

Ce tarife percep menajerele în 2025

Totul a pornit de la o postare virală pe un grup de Facebook dedicat menajerelor, în care o femeie din Bucureşti a cerut părerea colegelor de breaslă: „Bună seara, am și eu o întrebare, fetelor! Cât să iau la un apartament cu 5 camere, bucătărie și trei băi plus o terasă mare, călcat, curățenie, spălat haine, program de la 9:00 la 18:00 sau 19:00! Eu iau 350 de lei, credeți că este ok? Mulțumesc anticipat.”

Răspunsurile nu au întârziat, iar concluzia a fost clară: 350 de lei este o sumă prea mică pentru volumul de muncă descris. O altă utilizatoare i-a scris: „Eu îmi plătesc mai bine menajera pe 3 ore de lucru (uneori 2,5 h) și nu calcă, nu spală haine. Adică nu mai puțin de 350 lei, dar dacă ar fi să o țin pe un program atât de lung, net ar fi mai scump.”

Pe grup s-a iscat o adevărată dezbatere, cu opinii care au mers de la 450 până la 700 de lei pe zi, în funcție de dimensiunea locuinței și de sarcinile suplimentare. „500 de lei pe zi cel puțin”, a scris cineva. „Este puțin, mai ales și cu călcat”, a completat alta.

Tarifele diferă de la un oraș la altul

În Timiș, o altă menajeră a explicat că doar pentru călcat tariful ajunge la 40 de lei pe oră, iar pentru o curățenie generală completă se pot încasa între 3.500 și 3.800 de lei lunar, lucrând de două ori pe săptămână. O altă persoană s-a arătat uimită de aceste sume: „Deci o persoană care face curățenie și muncește 32 de ore pe lună ia 3.800 de lei… Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere…”

„Dacă ai facultate și master nu înseamnă că ai și bani! Eu personal prestez curățenie de circa 8 ani, am 8 clase și câștig 2.000 de euro lunar! Da, două mii de euro, nu lei! Cap să ai și mintea îți merge! Trebuie să știi să îți prețuiești munca. Vrei servicii de calitate? Plătești! Nu vrei, fă-ți singur!”, a fost un alt comentariu.

Tarifele diferă de la oraș la oraș, dar în București, Cluj și Timișoara, o zi de curățenie completă, care include spălat, șters geamuri și călcat, ajunge ușor la 450–600 de lei, potrivit discuțiilor din mediul online. Pentru apartamente mari sau vile, unele menajere cer tarife la metru pătrat, de 8–12 lei/mp, în funcție de gradul de murdărie.

Unii consideră că aceste sume sunt exagerate, însă multe femei susțin că în spatele acestor tarife stă o muncă grea și epuizantă. „Să muncești la curățenie, și când zic curățenie sper să fie bec, e foarte greu. 450 pe zi, dacă face ce spune, e mai mult decât rezonabil.” Cert este că, în 2025, o menajeră bună câştigă cel puţin 50 de lei pe oră şi îşi poate asigura un venit lunar de 4.000 – 6.000 de lei, fără a părăsi ţara.