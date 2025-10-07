Câți bani cash ar trebui să ai în casă în caz de criză. Recomandările economiștilor europeni

După ani de promovare intensă a plăților electronice, Banca Centrală Europeană revine cu un mesaj diferit: este momentul să avem bani lichizi în locuință. Recomandarea, care a fost deja preluată de mai multe state europene, pleacă de la un context îngrijorător — creșterea numărului de atacuri cibernetice și riscul tot mai real ca sistemele electronice de plată să devină, temporar, nefuncționale.

Profesorul de economie mondială Christian Năsulea explică faptul că, într-o astfel de situație, numerarul rămâne singurul instrument sigur de tranzacționare. El îi sfătuiește pe cetățeni să păstreze bani în bancnote mici, suficienți pentru a acoperi cheltuielile esențiale ale unei gospodării pentru cel puțin trei zile.

În ultimele decenii, băncile și autoritățile financiare au promovat aproape exclusiv plățile digitale. Tot mai mulți europeni folosesc carduri, telefoane sau portofele electronice, iar numerarul a început să pară o relicvă a trecutului. Totuși, contextul global s-a schimbat: atacurile cibernetice asupra instituțiilor financiare și infrastructurii de plăți s-au înmulțit, afectând temporar funcționarea sistemelor electronice.

Profesorul Năsulea atrage atenția că „lumea se schimbă într-o direcție nu foarte bună”, iar întreruperile tehnice sau atacurile informatice pot apărea oricând, fără avertisment. În astfel de momente, plățile cu cardul sau aplicațiile mobile pot deveni imposibile. De aceea, Banca Centrală Europeană recomandă cetățenilor să fie pregătiți pentru cel puțin 72 de ore în care infrastructura financiară digitală ar putea fi indisponibilă.

„Să ne facem un calcul, să vedem câți bani cheltuim în trei zile și să fim siguri că avem numerar în bancnote mici, ca să putem plăti ușor pentru trei zile”, explică profesorul. Recomandarea vizează, în special, sumele necesare pentru alimente, apă, medicamente, transport și alte bunuri de primă necesitate.

În plus, studiile Băncii Centrale Europene arată că, în timpul crizelor economice sau politice recente, cererea de numerar a crescut brusc în mai multe țări. Raportul intitulat „Rămâi calm și ține la tine bani cash” subliniază că bancnotele oferă nu doar un avantaj practic, ci și unul psihologic — ele creează un sentiment de siguranță și control într-o perioadă de incertitudine.

Cât numerar este recomandat să păstrezi acasă

Suma exactă recomandată diferă de la o țară la alta, dar principiul de bază este același: să poți acoperi cheltuielile de bază pentru cel puțin 72 de ore. În Țările de Jos, Austria și Finlanda, autoritățile sugerează păstrarea a între 70 și 100 de euro în bancnote mici pentru fiecare membru al familiei. Această sumă ar trebui să acopere costurile alimentelor, medicamentelor și produselor esențiale pentru trei zile.

În Suedia, unde plățile electronice domină complet piața, recomandarea este mai strictă: fiecare persoană ar trebui să aibă suficienți bani lichizi pentru o săptămână de trai, inclusiv pentru alimente, combustibil și medicamente. Autoritățile suedeze au emis chiar ghiduri detaliate în care le cer cetățenilor să calculeze costul total al acestor produse pentru întreaga familie și să păstreze suma acasă, în bancnote de valoare mică.

De asemenea, Comisia Europeană a emis în martie o recomandare generală pentru toate statele membre, care include nu doar bani cash, ci și provizii de hrană, apă și alte lucruri esențiale pentru cel puțin 72 de ore, în cazul unei urgențe majore — fie că este vorba de o criză energetică, o defecțiune tehnologică sau un dezastru natural.

În România, deși nu există o recomandare oficială din partea Băncii Naționale, sfaturile economiștilor merg în aceeași direcție. O familie ar trebui să își calculeze cheltuielile de bază pentru trei zile — mâncare, apă, combustibil, medicamente, transport — și să păstreze suma echivalentă într-un loc sigur, dar accesibil.

Cum să gestionezi corect banii cash în locuință

Deținerea de numerar presupune și câteva reguli de siguranță. Specialiștii avertizează că banii trebuie păstrați în bancnote mici, pentru a putea fi folosiți ușor în orice tip de tranzacție, chiar și atunci când magazinele sau benzinăriile nu mai pot da rest. De asemenea, este important ca banii să fie depozitați într-un loc ferit de umezeală, foc sau acces neautorizat.

O altă recomandare este diversificarea. În loc să ții toți banii într-un singur loc, poți distribui sumele în mai multe spații discrete din locuință. Astfel, chiar dacă o parte ar fi pierdută sau deteriorată, vei avea în continuare o rezervă. În plus, trebuie să eviți sumele foarte mari: numerarul de urgență nu este o investiție, ci o formă de protecție temporară.

Profesorul Christian Năsulea reamintește că scopul acestor măsuri nu este panica, ci prudența: „E important să putem plăti cash pentru câteva zile, până când se restabilește funcționarea normală a sistemelor electronice.”

Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, în care confortul plăților rapide a înlocuit complet obișnuința de a avea bani în portofel, recomandarea de a reveni la numerar poate părea un pas înapoi. Totuși, realitatea ultimilor ani arată contrariul: atunci când tehnologia e vulnerabilă, siguranța se regăsește în lucrurile simple. A avea câteva sute de lei sau euro în casă, în bancnote mici, poate face diferența între calm și haos într-o situație de criză.