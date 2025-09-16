Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor

Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
16 sept. 2025 | 15:52
de Vieriu Ionut

ECONOMIE
Cât trebuie să muncești la Uber pe zi ca să ajungi la 7.000 lei lunar?

Joburile flexibile au devenit o opțiune căutată de mulți români, iar șofatul pentru Uber este una dintre variantele cele mai atractive. Însă, înainte de a alege acest drum, o întrebare esențială apare: câte ore trebuie să muncești zilnic pentru a obține un venit lunar de 7.000 de lei? Răspunsul nu este simplu, deoarece depinde de mai mulți factori precum orașul, programul de lucru, costurile de întreținere și eficiența curselor.

Venitul mediu pe oră pentru un șofer Uber

În marile orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, un șofer Uber poate câștiga între 30 și 60 de lei pe oră, în funcție de momentul zilei și de tarifele dinamice. În orele de vârf, veniturile pot urca spre 60 de lei pe oră, dar în restul timpului media este mai mică, în jur de 30-40 de lei pe oră. Totuși, nu trebuie uitat că aceste sume sunt brute, iar comisionul Uber, combustibilul și întreținerea mașinii reduc câștigul final cu aproximativ 30-40%.

Calculul pentru a ajunge la 7.000 de lei net

Dacă un șofer reușește să prindă în mare parte curse în orele de vârf, după toate costurile rămâne cu aproximativ 39 de lei pe oră. În acest scenariu, pentru a obține 7.000 de lei net, sunt necesare aproximativ 180 de ore pe lună. Împărțit la 25 de zile lucrătoare, înseamnă puțin peste 7 ore de muncă zilnic.

Pe de altă parte, dacă programul este împărțit între ore de vârf și perioade normale, câștigul orar net scade la aproximativ 30 de lei. Asta înseamnă că șoferul are nevoie de circa 233 de ore pe lună pentru a atinge același venit, adică aproximativ 9 ore de condus pe zi.

Astfel, diferența o face alegerea programului și abilitatea de a profita de momentele când cererea este mare și tarifele sunt mai ridicate.

Factorii care influențează venitul final

Venitul unui șofer Uber nu depinde doar de numărul de ore lucrate, ci și de modul în care își organizează activitatea. Orașul are un rol important, deoarece în zonele cu populație mare și trafic intens cererea pentru curse este ridicată, iar veniturile cresc. La fel de importante sunt cheltuielile cu mașina, de la combustibil la întreținere și asigurări, care pot reduce considerabil profitul.

De asemenea, eficiența este esențială. Un șofer care reușește să aibă curse consecutive, fără timpi morți, câștigă mai mult într-un timp mai scurt. În plus, orele de weekend, serile și sărbătorile aduc adesea tarife dinamice mai mari, care pot ridica semnificativ venitul total.

Pentru a câștiga 7.000 de lei pe lună ca șofer Uber în România, este nevoie de disciplină și strategie. În cel mai optimist scenariu, un șofer care lucrează aproape exclusiv în orele de vârf poate atinge acest venit cu puțin peste 7 ore de muncă pe zi. În condiții normale, însă, majoritatea șoferilor vor avea nevoie de aproximativ 9 ore zilnice pentru a ajunge la aceeași sumă. Cu o planificare atentă și cu grijă față de costurile mașinii, acest obiectiv este realizabil în orașele mari.

