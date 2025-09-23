Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 19:37
de Vieriu Ionut

ACTUALITATE
Câte calorii are matcha, noua băutură preferată de români

În ultimii ani, matcha a devenit o adevărată senzație în rândul românilor. Cafenelele și restaurantele o includ tot mai des în meniuri, iar acasă mulți o preferă ca alternativă la cafeaua clasică. Însă, înainte de a te bucura de gustul ei intens și de efectele energizante, mulți se întreabă același lucru: câte calorii are, de fapt, această băutură?

Pudra de matcha, un ingredient aproape fără calorii

Matcha pură, sub formă de pudră, este extrem de săracă în calorii. O jumătate de linguriță, adică aproximativ 1 gram, conține doar 3 calorii. În plus, aceeași cantitate oferă 1 gram de proteine și 1 gram de fibre, fără să adauge grăsimi sau carbohidrați în alimentație. Din acest motiv, pudra de matcha este considerată o alegere excelentă pentru cei care doresc o băutură sănătoasă și ușoară.

Cum se schimbă valorile nutriționale într-un matcha latte

Diferența apare atunci când matcha este combinată cu lapte și îndulcitori, transformându-se în binecunoscutul „matcha latte”. Caloriile variază semnificativ în funcție de ingredientele folosite:

  • Matcha latte neîndulcit: între 30 și 50 de calorii, în funcție de tipul de lapte utilizat (degresat, migdale, soia etc.).
  • Matcha latte cu lapte și îndulcitori: valorile cresc considerabil, un exemplu des întâlnit fiind matcha latte cu lapte de ovăz și o linguriță de miere, care ajunge la aproximativ 120 de calorii.

Astfel, dacă îți dorești o variantă dietetică, este de preferat să optezi pentru un lapte vegetal cu puține calorii și să renunți la îndulcitori.

Factorii care influențează aportul caloric

Numărul final de calorii dintr-un matcha latte depinde de mai multe aspecte. Cel mai important factor este tipul de lapte folosit. Laptele integral adaugă mai multe calorii comparativ cu laptele degresat sau cu alternativele vegetale precum cel de migdale.

Un alt element esențial îl reprezintă îndulcitorii. Mierea, siropul de arțar sau zahărul pot crește rapid aportul caloric, chiar dacă băutura de bază este una ușoară. De asemenea, cantitatea de pudră matcha utilizată joacă un rol important. Deși este săracă în calorii, dacă se adaugă o cantitate mai mare, totalul poate crește.

Matcha, băutura preferată pentru un stil de viață echilibrat

Românii aleg matcha nu doar pentru gust și energie, ci și pentru faptul că este o băutură versatilă. Poate fi consumată simplă, sub formă de ceai, sau transformată într-un matcha latte adaptat preferințelor fiecăruia. În plus, conținutul scăzut de calorii al pudrei face ca matcha să fie ideală pentru cei care își monitorizează dieta.

Indiferent de varianta aleasă, matcha rămâne o băutură populară în 2025, reușind să combine tradiția japoneză cu tendințele moderne din alimentație.

