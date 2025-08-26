Câtă evaziune fiscală poți să faci în România când 700.000 de firme nu au cont în bancă, dar au înregistrat datorii de miliarde

România continuă să fie o țară a paradoxurilor economice: aproape jumătate dintre firmele active nu au cont bancar, dar figurează cu datorii totale de peste 1,7 miliarde de lei către stat. Situația, prezentată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ridică semne mari de întrebare despre gradul de transparență și control asupra mediului de afaceri.

Jumătate dintre companii nu au conturi bancare

Conform datelor oficiale, 698.000 de firme active nu dețin nici cont bancar și nici card asociat. Acest lucru înseamnă că tranzacțiile lor nu pot fi urmărite prin sistemul bancar, ceea ce deschide o poartă largă către evaziune fiscală, tranzacții „la negru” și lipsa trasabilității banilor.

Situația este considerată „extrem de îngrijorătoare” de către Ministerul Finanțelor, mai ales că respectivele companii au acumulat datorii importante la buget. În lipsa unor conturi bancare, ANAF are dificultăți reale în a monitoriza încasările și plățile, ceea ce face ca recuperarea sumelor să fie aproape imposibilă.

Măsuri obligatorii pentru firme și bănci

Pentru a limita fenomenul, noul pachet de reformă fiscală introduce o obligație dublă:

toate persoanele juridice active vor fi obligate să dețină un cont bancar,

băncile vor fi obligate să deschidă cel puțin un cont pentru firmele care nu au.

Această decizie urmărește să creeze un sistem de trasabilitate pentru plăți și încasări, reducând riscurile de evaziune și facilitând controalele ANAF. „Dacă vorbim de persoane juridice și de un număr atât de mare de companii fără niciun rulaj vizibil, trebuie să reglementăm această situație”, a declarat Alexandru Nazare.

Costurile plăților cu cardul, o altă problemă

Guvernul a discutat și cu Asociația Băncilor, dar și cu operatorii de plăți electronice pentru a scădea costurile tranzacțiilor cu cardul. În prezent, mulți antreprenori evită să adopte metode moderne de plată din cauza comisioanelor ridicate. Reducerea acestor costuri ar putea stimula utilizarea cardurilor și ar limita circulația banilor cash, principala „zonă gri” a economiei.

Evaziune fiscală „la vedere”

Cifrele prezentate sugerează că evaziunea fiscală nu este doar rezultatul unor scheme sofisticate, ci și al unei lipse fundamentale de control. Faptul că sute de mii de firme pot activa fără un cont bancar ridică probleme serioase privind reglementarea și supravegherea mediului de afaceri.

Dacă măsurile anunțate vor fi implementate efectiv, România ar putea face un pas important spre digitalizarea și transparentizarea economiei. Însă, până atunci, întrebarea rămâne: câți bani se pierd anual din cauza acestor practici tolerate de ani de zile?