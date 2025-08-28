Cât va costa buletinul cu cip din iulie 2026. Ce opțiuni au românii până atunci

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat oficial că România a intrat într-o nouă etapă privind documentele de identitate. Aproximativ 15 milioane de români vor trebui să își schimbe actualele buletine cu noile cărți electronice de identitate, dotate cu cip. Tranziția se face treptat, dar cu termene clare și costuri bine stabilite.

Când și cum se eliberează noile buletine

Potrivit calendarului stabilit, din 15 septembrie 2025 românii pot solicita gratuit cartea electronică de identitate. Această perioadă de gratuitate va fi valabilă până la finalul lunii iunie 2026. Practic, cei care se grăbesc să facă schimbarea nu vor plăti nimic. Însă, odată cu data de 1 iulie 2026, situația se schimbă: pentru emiterea noului buletin cu cip va fi percepută o taxă de 68 de lei.

Aceasta nu este o sumă exorbitantă, dar pentru familiile care trebuie să înlocuiască mai multe acte deodată costurile pot fi simțitoare. De aceea, autoritățile recomandă ca românii să profite de intervalul gratuit pentru a evita cheltuieli suplimentare.

Deși la prima vedere pare o obligație birocratică, trecerea la buletinul cu cip aduce avantaje semnificative. În primul rând, documentul va permite călătoria în toate statele Uniunii Europene, dar și în țări precum Turcia sau Republica Moldova, fără a mai fi nevoie de pașaport.

În plus, noul format încorporează un cip electronic criptat, ceea ce înseamnă o securitate sporită a datelor personale și o rezistență crescută la falsificare. Alte beneficii includ:

posibilitatea utilizării semnăturii electronice,

actualizarea mai simplă a domiciliului,

acces rapid la servicii digitale oferite de stat.

Astfel, cartea de identitate electronică nu este doar un act de identificare, ci un instrument modern pentru interacțiunea cu instituțiile publice și pentru siguranța cetățenilor.

Termene-limită și consecințe

Actualele buletine clasice rămân valabile până la data înscrisă pe document, dar nu mai târziu de 3 august 2031. După această dată, nu vor mai putea fi folosite pentru călătoriile în UE și își vor pierde treptat relevanța. Prin urmare, românii au timp să facă schimbarea, însă amânarea nu este o soluție pe termen lung.

Deja interesul pentru noul act este vizibil: peste 40.000 de persoane au solicitat până acum buletinul cu cip, majoritatea dintre cei care călătoresc frecvent în străinătate sau care doresc să aibă acces la servicii digitale fără bătăi de cap.

Chiar dacă 2031 pare departe, primul termen important este mult mai apropiat: 30 iunie 2026, ultima zi în care se mai poate obține gratuit buletinul cu cip. După această dată, românii vor plăti 68 de lei pentru fiecare document.

Ce se întâmplă cu pașapoartele

Schimbările nu vizează doar cărțile de identitate. Din 15 septembrie 2025, pașapoartele vor include un cod QR, menit să întărească securitatea documentelor și să reducă riscul de fraudă.