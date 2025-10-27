Cât va ajunge Leul în raport cu Euro, în 2026. Moneda românească este sub presiune

După o perioadă marcată de inflație ridicată și dezechilibre bugetare tot mai mari, economia României intră într-o etapă în care prudența devine esențială. Deși semnele unei încetiniri a inflației încep să se contureze, perspectivele generale rămân tensionate. Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România arată că economia se confruntă cu o fragilitate accentuată, iar analiștii avertizează că presiunile asupra leului și deficitele tot mai mari pot amplifica vulnerabilitățile în 2026.

Încrederea în economie rămâne la un nivel de recesiune

Potrivit Asociației CFA România, Indicatorul de Încredere Macroeconomică a stagnat în luna septembrie 2025, menținându-se la un nivel specific perioadelor de recesiune. Deși valoarea generală a crescut ușor — cu doar +0,3 puncte față de luna august — evoluțiile celor două componente principale au fost divergente.

Condițiile curente s-au deteriorat cu 4,8 puncte, ajungând la 38,6, în timp ce anticipațiile pentru următoarele 12 luni au crescut cu 2,8 puncte, până la 37,0. Ambele valori rămân mult sub pragul de 50, care delimitează percepția pozitivă de cea negativă, semnalând un pesimism economic pronunțat.

Economistul Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, explică faptul că indicatorul și componentele sale „continuă să arate o economie fragilă, cu riscuri majore venind dinspre politica fiscală”.

Inflația încetinește, dar rămâne ridicată

Pentru prima dată de la începutul actualului episod inflaționist, majoritatea analiștilor preconizează o scădere a ratei inflației față de nivelurile actuale.

„Pentru prima oară în acest episod inflaționist, majoritatea analiștilor anticipează o scădere a ratei inflației comparativ cu nivelul actual. Totuși, procesul dezinflaționist va fi lent. Iar politica fiscală rămâne principalul risc pentru inflație și în anul următor”, a declarat Adrian Codirlașu.

Estimările CFA România indică o rată medie a inflației de 7,18% pentru septembrie 2026, semnificativ mai redusă decât nivelul actual de 9,88%. Cu toate acestea, niciun analist nu vede o revenire rapidă la ținta de 2,5% a Băncii Naționale a României.

Ritmul lent al scăderii inflației este pus pe seama unei combinații de factori: cererea internă ridicată, deficitele bugetare mari și creșterea costurilor salariale peste productivitate.

Leul, sub presiune: cursul ar putea depăși 5,18 lei/euro

Cea mai mare îngrijorare a analiștilor CFA este legată de deprecierea monedei naționale. 88% dintre specialiștii consultați se așteaptă ca leul să piardă teren în următoarele 12 luni, iar estimările indică un curs de 5,1216 lei/euro peste șase luni și 5,1841 lei/euro peste un an.

Această tendință reflectă atât presiunile externe, cât și dezechilibrele interne accentuate, în special deficitele tot mai mari și datoria publică în creștere.

Deficitul bugetar și datoria publică ating niveluri critice

Una dintre cele mai notabile modificări din sondajul CFA este creșterea anticipațiilor privind deficitul bugetar pentru 2025, estimat acum la 8,6% din PIB — cu aproape un punct procentual mai mult decât în prognoza anterioară. În același timp, datoria publică ar putea urca la 59% din PIB în următoarele 12 luni, apropiind România de pragurile de alertă fiscală stabilite la nivel european.

„Deficitul bugetar e principalul risc sistemic. În absența unei consolidări fiscale, presiunea pe curs, pe dobânzi și pe ratingul suveran va continua”, avertizează Asociația CFA România.

Această situație tensionată are efecte directe asupra pieței obligațiunilor, unde randamentele se mențin ridicate — 7,17% pentru titlurile pe 5 ani și 7,27% pentru cele pe 10 ani. Valorile confirmă că investitorii cer o primă de risc importantă pentru a finanța datoria statului.

Creștere economică modestă și piață imobiliară în stagnare

Pentru anul 2025, analiștii anticipează o creștere economică reală de doar 0,8%, iar unii dintre participanți iau în calcul inclusiv posibilitatea unei recesiuni tehnice. În același timp, piața imobiliară pare blocată: 61% dintre respondenți se așteaptă la stagnarea prețurilor locuințelor, iar jumătate dintre aceștia consideră că valorile actuale sunt supraevaluate.

Astfel, după creșterile accentuate din ultimii ani, piața imobiliară ar putea intra într-o fază de „îngheț”, caracterizată de prudență și de o evaluare mai atentă a riscurilor.

România își păstrează, deocamdată, ratingul de țară

Un alt aspect analizat de sondajul CFA România este riscul de retrogradare a ratingului suveran. Deși 83% dintre analiști cred că România va rămâne în categoria „investment grade” în următoarele 12 luni, marja de siguranță s-a redus vizibil.

Asociația CFA România, care reunește peste 270 de membri și 140 de candidați activi în bănci, fonduri de investiții, instituții de reglementare și companii internaționale, publică acest indicator lunar de peste 14 ani.