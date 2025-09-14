Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Cât timp plătesc CASS pensionarii cu peste 3.000 de lei. Anunțul de la Guvern despre eliminarea impozitului abia introdus

Cât timp plătesc CASS pensionarii cu peste 3.000 de lei. Anunțul de la Guvern despre eliminarea impozitului abia introdus
CASS plătit de pensionari, temporar / foto: Playtech

Taxarea pensiilor mai mari de 3.000 de lei prin contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) rămâne una dintre cele mai controversate măsuri adoptate recent de Guvern. Oficialii recunosc caracterul nepopular al deciziei, dar insistă că măsura a fost necesară pentru reducerea deficitului bugetar. Totodată, autoritățile dau asigurări că această taxă nu va rămâne permanentă și au avansat chiar un termen-limită pentru eliminarea ei.

Florin Manole, ministrul Muncii, a precizat că finalul anului 2026 este momentul în care Guvernul își propune să revină asupra plafonului de 3.000 de lei. Cu alte cuvinte, pensionarii vor plăti CASS pe sumele care depășesc acest prag cel puțin încă un an și jumătate, după care situația ar trebui reanalizată.

De ce consideră Guvernul că este o măsură temporară

Florin Manole a explicat că scopul principal al taxei este reducerea deficitului și aducerea finanțelor publice într-o zonă de echilibru. El a recunoscut că este o măsură neplăcută și nedreaptă pentru pensionari, dar a insistat că era necesară pentru a evita agravarea dezechilibrelor bugetare.

„Această măsură este și trebuie să fie una temporară și nu permanentă”, a declarat ministrul, subliniind că eliminarea CASS de pe pensii va fi posibilă doar atunci când statul va reuși să reducă deficitul la un nivel sustenabil.

Manole a adăugat că sumele reținute sunt bani meritați de pensionari, însă presiunea bugetară a impus adoptarea acestei decizii. În opinia sa, 2026 reprezintă termenul realist pentru ca această contribuție să fie eliminată.

Plafonul de 4.000 de lei, varianta respinsă

Un alt detaliu important dezvăluit de ministru se referă la plafonul de aplicare a taxei. Guvernul ar fi susținut, inițial, ca pragul să fie stabilit la 4.000 de lei. Dacă această variantă ar fi fost acceptată, aproape 800.000 de pensionari ar fi fost scutiți de la plata CASS.

Manole a explicat că s-a încercat aplicarea acestui plafon inclusiv pentru indemnizațiile mamelor, în ideea de a proteja persoanele cu venituri reduse, dar propunerea nu a trecut. În prezent, regula este clară: orice pensie care depășește 3.000 de lei este taxată cu 10% pentru partea care trece de acest prag.

Ce urmează pentru pensionari

Până la finalul lui 2026, pensionarii care încasează venituri peste 3.000 de lei vor continua să plătească această contribuție. După acel moment, Guvernul ar putea reveni asupra deciziei, însă totul depinde de evoluția finanțelor publice și de gradul de reducere a deficitului.

Deși promisiunea unei eliminări există, rămâne de văzut dacă situația bugetară a României va permite renunțarea la această sursă de venit pentru stat. Pentru moment, măsura rămâne în vigoare și afectează sute de mii de pensionari care depășesc plafonul de 3.000 de lei.

