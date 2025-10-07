Cât te costă să-ți încarci telefonul, aspiratorul și laptopul zilnic – calcule complete

Într-o perioadă în care prețurile la energie rămân ridicate, tot mai mulți români se întreabă cât curent consumă, de fapt, aparatele folosite zilnic. Chiar dacă dispozitivele mici nu par o povară pentru buget, consumul lor zilnic adunat poate deveni semnificativ la final de lună. Iată cât te costă în 2025 să-ți încarci telefonul, laptopul și aspiratorul – trei dintre cele mai folosite aparate din locuință.

Cât curent consumă încărcarea telefonului zilnic

Un smartphone modern are o baterie cu o capacitate de 4.000–5.000 mAh. În timpul unei încărcări complete, consumă în jur de 10–15 Wh, adică 0,01–0,015 kWh. La un preț mediu al energiei electrice în 2025 de 1,5 lei/kWh, o încărcare zilnică te costă aproximativ 0,015–0,02 lei.

Dacă îți încarci telefonul în fiecare zi, într-o lună vei plăti în jur de 0,6 lei, iar într-un an, aproximativ 7 lei. Este un cost aproape simbolic, dar el crește atunci când în casă există mai multe telefoane sau dispozitive conectate permanent la priză, cum sunt tabletele și ceasurile inteligente.

Cât te costă folosirea zilnică a aspiratorului fără fir

Un aspirator fără fir, foarte popular în 2025, are o baterie cu o capacitate între 60 și 100 Wh, în funcție de model. Încărcarea completă consumă, în medie, 0,08 kWh, adică aproximativ 0,12 lei pe sesiune.

Dacă îl folosești și îl încarci zilnic, costul lunar ajunge la 3,5–4 lei, iar anual la 40–45 de lei. Modelele mai mari, cu puteri de peste 500 W și durată mai lungă de funcționare, pot dubla consumul, mai ales dacă sunt folosite intens pentru curățenie generală sau spații mari.

Cât curent ”mănâncă” laptopul tău în fiecare zi

Laptopurile de ultimă generație consumă în medie între 40 și 70 W, în funcție de activități. O utilizare zilnică de 5 ore înseamnă un consum de 0,25–0,35 kWh, adică 0,38–0,53 lei/zi.

Pe lună, suma se ridică la 11–16 lei, iar pe an, la 130–190 de lei, în funcție de performanța dispozitivului și durata de utilizare. Dacă adunăm toate aceste costuri, rezultă că un utilizator casnic cheltuie aproximativ 200–250 de lei anual doar pentru încărcarea zilnică a acestor trei dispozitive aparent inofensive.

Deși sumele nu par mari, ele pot crește rapid atunci când în gospodărie există mai multe aparate, electrocasnice inteligente sau computere folosite constant.

Reducerea consumului se poate face simplu: deconectarea încărcătoarelor atunci când nu sunt folosite, activarea modului de economisire a energiei și alegerea dispozitivelor cu eficiență ridicată. Într-o lume tot mai dependentă de tehnologie, fiecare watt contează.