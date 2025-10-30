Ultima ora
Cât te costă să-ți construiești o casă la țară, de 100 mp. Buget estimat pentru fiecare etapă
30 oct. 2025 | 07:53
de Daoud Andra

Social
Cât te costă să-ți construiești o casă la țară, de 100 mp. Buget estimat pentru fiecare etapă
Costuri estimative pentru fiecare etapă de construcție

Tot mai mulți români visează să-și ridice o casă la țară, departe de agitația urbană, unde liniștea, aerul curat și curtea proprie devin parte din viața de zi cu zi. Însă, înainte de a pune prima lopată de pământ, apare întrebarea inevitabilă: cât costă, de fapt, să construiești o casă de 100 mp la țară? Răspunsul variază în funcție de materialele alese, nivelul de finisaj și zona în care construiești, dar se poate face o estimare realistă pentru anul 2025.

Manopera este mai ieftină la țară

În mediul rural, marele avantaj este costul mai mic al manoperei. Echipele locale percep tarife cu 20–30% mai reduse față de cele din orașe, iar materialele pot fi achiziționate direct de la depozite regionale, economisind suplimentar la transport. În schimb, timpul de execuție poate fi mai lung, în funcție de disponibilitatea meseriașilor.

Să presupunem că vrei o casă de aproximativ 100 mp desfășurați, cu două niveluri – parter și etaj. În etapa „la roșu”, care include fundația, structura, zidăria și acoperișul, costurile pornesc de la 80.000 de lei pentru o construcție din lemn și pot ajunge la 160.000 de lei pentru una din cărămidă. Casele din lemn sunt cele mai accesibile, costând în jur de 800–1.200 lei pe metru pătrat la acest stadiu. Cele din BCA se situează între 900 și 1.400 lei/mp, iar cele din cărămidă, datorită materialului mai scump și manoperei mai complexe, urcă până la 1.600 lei/mp.

Odată ce ajungi la faza „la gri”, adică momentul când casa capătă formă completă – cu instalații trase, tâmplărie montată și tencuieli interioare făcute – bugetul aproape că se dublează. O casă din lemn ajunge în această etapă la 120.000–160.000 lei, una din BCA între 150.000 și 200.000 lei, iar una din cărămidă între 180.000 și 230.000 lei. Acesta este punctul în care diferențele între materiale se estompează, iar calitatea execuției devine esențială.

La cât ajung costurile pentru o casă la cheie

Faza finală, „la cheie”, include finisajele – gresie, faianță, parchet, zugrăveală, uși interioare, obiecte sanitare, centrala termică și branșamentele. O casă din lemn finalizată complet costă, în general, între 180.000 și 250.000 lei. O casă din BCA, între 220.000 și 320.000 lei, iar una din cărămidă poate urca la 250.000–380.000 lei, în funcție de nivelul de finisaje și dotări.

În linii mari, structura și zidăria reprezintă aproximativ o treime din bugetul total, instalațiile încă 10–15%, iar finisajele – cea mai variabilă componentă – pot ajunge la un sfert din costul final. Manopera totală, dacă lucrezi cu echipe locale, va însemna între 25 și 35% din buget, o diferență considerabilă față de prețurile din mediul urban.

Așadar, pentru o casă de 100 mp la țară, realist este să te aștepți la un cost total între 180.000 și 380.000 de lei, în funcție de materialul ales și standardul de confort dorit. Important este să planifici fiecare etapă, să soliciți oferte detaliate și să păstrezi o rezervă financiară de cel puțin 10–15% pentru cheltuieli neprevăzute. Cu răbdare, o echipă bună și decizii inspirate, visul unei case la țară poate deveni realitate la un preț corect și sustenabil.

