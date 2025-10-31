Cât te costă să faci o masă de Crăciun pentru 6 persoane în 2025. Calcul complet

Pregătirea unei mese tradiționale de Crăciun pentru familie este o sursă de bucurie, dar apare și o întrebare practică, aceea legată de resursele pe care trebuie să le investești. Cât te va costa, în realitate, să pui pe masă salată de boeuf, sarmale, friptură de porc cu garnitură, cozonac și prăjituri de casă, plus băuturi?

La ce costuri poate ajunge o masă pentru 6 persoane

Pornim de la felurile principale: pentru friptură de porc vom lua în calcul o pulpă sau spată de aproximativ 2 kg, suficientă pentru 6 persoane. Prețurile curente pentru carne de porc în rețelele mari de magazine se situează în jurul valorii de ~18 lei/kg, ceea ce înseamnă aproximativ 36 de lei pentru bucata necesară.

Sarmalele rămân vedeta mesei tradiționale: pentru 18–24 de sarmale este necesar să avem 1,5 kg de carne tocată, orez, foi/varză murată și condimente. Împreună cu orezul, varza murată și câteva condimente de bază, costul pentru o oală de sarmale pentru 6 persoane ajunge la circa 60–70 lei în total, incluzând și borcanul de varză murată.

Garnitura de cartofi pentru friptură: pentru 6 persoane avem nevoie de 3–3,5 kg cartofi. Prețurile la cartofi din ofertele supermarketurilor în această perioadă variază, uneori sub 7 lei/kg la pachete promoționale, astfel că pentru întreaga cantitate estimăm aproximativ 20–25 lei. Dacă pe masă punem și murături la borcan, se adaugă încă 8–15 lei, în funcție de mărime și marcă. Dacă avem murături și cartofi din sursă proprie, aceste costuri nu se adaugă la calculul final.

Cât costă salata de boeuf și cozonacul

Salata de boeuf, preparată în casă, necesită cartofi, morcovi, mazăre, murături, maioneză și, opțional, carne. Am alocat pentru toate ingredientele în jur de 40-50 de lei, considerând costurile actuale ale legumelor și ale maionezei sau ingredientelor pentru a o prepara în casă.

Pentru desert, cozonacul de casă (ingrediente: făină, ouă, lapte, zahăr, unt/ulei, nucă/rahat) și prăjiturile asortate pot fi preparate din materii prime care, luate la pachet, costă între 50 și 150 de lei, în funcție de rețetă și de calitatea ingredientelor. Un cozonac gata preparat din supermarket are un cost similar sau puțin mai mare, în timp ce un cozonac artizanal costă cel puțin 100 de lei. De asemenea, dacă vrei să cumperi prăjituri asortate în locul celor făcute în casă, acestea au prețuri variabile, în funcție de cofetărie, dar un kilogram pornește de la 90 de lei.

La capitolul băuturi am estimat două sticle de vin pentru 6 persoane, la preț mediu de supermarket de aproximativ 25-30 lei/sticlă, plus apă minerală și suc pentru cei mici, în total circa 40 lei.

La cât ajunge costul total

Adunând toate aceste costuri: carne pentru friptură (36 lei), carne și ingrediente pentru sarmale (≈60–70 lei), cartofi și murături (≈30–35 lei), salata de boeuf (≈40-50 lei), cozonac și prăjituri (≈100-150 lei), băuturi (≈100 lei) și alte condimente/uleiuri/legume (≈25 lei) — ajungem la un total orientativ de 450 de lei pentru o masă festivă pentru 6 persoane.

Costul poate fi mai mare sau mai mic, în funcție de ofertele pe care le găsești și de ingredientele pe care le ai din surse proprii. De asemenea, la bonul final se adaugă și pâinea și alte consumabile necesare la o masă, cum ar fi șervețelele.

Dacă vrei să economisești, cumpără din timp ingrediente aflate în promoții, alege produse marca proprie a supermarketului și prepară cât mai mult în casă — costurile pot scădea cu 20–30% față de variantele gata ambalate.