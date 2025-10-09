Cât te costă să aduci o mașină din Germania în 2025. Cât de rentabilă mai este afacerea cu care samsarii dădeau lovitura în trecut

Importul de mașini second-hand din Germania a fost, ani la rând, o afacere extrem de profitabilă pentru mulți români. În trecut, diferențele mari de preț dintre piața germană și cea locală le permiteau samsarilor să cumpere ieftin și să vândă scump. Însă, în 2025, contextul s-a schimbat semnificativ. Costurile de transport, taxele și procedurile de înmatriculare au crescut considerabil, iar economia nu mai este deloc la fel de avantajoasă ca în urmă cu un deceniu.

Astăzi, dacă îți propui să aduci o mașină second-hand din Germania, trebuie să iei în calcul un buget mult mai mare decât simplul preț afișat pe site. De multe ori, sumele suplimentare pot depăși chiar și valoarea vehiculului cumpărat, iar procesul poate deveni mai complicat decât pare la prima vedere.

Cât te costă în realitate să aduci mașina în România

În Germania, poți găsi în continuare mașini ieftine, aparent în stare bună, cu prețuri care încep de la 300–500 de euro. Multe dintre acestea, însă, au kilometraj mare, mici defecte ascunse sau necesită reparații. Dacă la prima vedere pare un chilipir, în realitate costurile finale se ridică la câteva mii de euro.

Primul pas este obținerea numerelor provizorii de export, cunoscute sub denumirea de „Zollkennzeichen”. Acestea includ și o asigurare temporară obligatorie, iar costul total variază între 150 și 300 de euro. Urmează drumul efectiv până în România, care implică achiziționarea vinietelor pentru Austria și Ungaria (aproximativ 40–50 de euro), combustibilul (200–350 de euro) și eventualele cazări pe traseu (50–100 de euro pe noapte). Dacă adaugi și biletul de avion sau de autocar către Germania, totalul cheltuielilor pentru deplasare depășește adesea 600–800 de euro.

Pentru cei care nu doresc să conducă mașina până acasă, firmele specializate în transport auto cer, în general, între 1.000 și 2.000 de euro, în funcție de modelul vehiculului și distanță. La final, urmează înmatricularea în România, proces care presupune autentificarea la RAR (aproximativ 150 de euro), obținerea cărții de identitate a vehiculului și plata taxelor de înmatriculare (20–30 de euro).

În concluzie, dacă aduni toate costurile, aducerea unei mașini din Germania te poate costa între 1.500 și 2.500 de euro, chiar și atunci când vehiculul a fost cumpărat cu doar câteva sute de euro.

Când merită și când nu mai merită să aduci o mașină din Germania

În 2025, pentru mașinile ieftine, importul nu mai este o afacere rentabilă. Cu toate taxele, drumurile și procedurile birocratice, suma finală depășește adesea prețul unor mașini deja înmatriculate în România. În plus, riscurile legate de starea tehnică reală, istoricul ascuns al vehiculului sau eventualele daune anterioare fac ca achiziția să fie mai puțin sigură decât pare.

Totuși, pentru modelele mai scumpe, calculul poate fi în continuare avantajos. De exemplu, un VW Caddy produs în 2024, disponibil în Germania la circa 30.000 de euro, costă în România între 36.000 și 38.000 de euro. Într-un astfel de caz, economia finală poate ajunge la 4.000–5.000 de euro, chiar și după includerea costurilor de transport și înmatriculare.

Cumpărătorii individuali care aleg să aducă o mașină pentru uz personal pot obține, uneori, oferte bune, însă trebuie să țină cont de toate taxele suplimentare. Pentru samsari, însă, perioada în care această activitate aducea profituri rapide a apus. Creșterea costurilor de import, controalele mai stricte și competiția internă fac ca „afacerea cu mașini din Germania” să nu mai fie la fel de atractivă ca altădată.

În prezent, cumpărarea unei mașini second-hand deja înmatriculate în România rămâne, în multe cazuri, o opțiune mai sigură și mai ieftină, mai ales pentru modelele accesibile.