Cât te costă lună de lună curentul după scumpirea de la 1 noiembrie. Exemplu de calcul pentru 200 kWh

De la 1 noiembrie, românii vor plăti mai mult pentru energia electrică, în urma majorării taxei de cogenerare, un cost inclus pe facturile de curent, care ar fi trebuit să sprijine modernizarea și construcția de centrale energetice eficiente. Deși scumpirea pare mică la prima vedere, ea se adaugă altor creșteri din sectorul energetic, afectând bugetul lunar al gospodăriilor.

Taxa de cogenerare, mai mare cu 62%

Noua taxă de cogenerare a fost majorată cu 62% față de anul trecut, ajungând la 0,0136 lei/kWh. Aceasta se aplică fiecărui kilowatt consumat, astfel încât orice gospodărie va resimți o ușoară creștere a facturii de curent. Potrivit estimărilor, impactul direct asupra prețului final al energiei electrice este de aproximativ 0,5%.

Concret, la un consum de 100 kWh, costul suplimentar este de circa 0,50 lei pe lună, iar pentru un consum dublu, de 200 kWh, scumpirea ajunge la aproape 1 leu lunar. Chiar dacă suma pare modestă, această creștere se adaugă altor componente tarifare din factură – tarife de distribuție, accize și TVA – care, împreună, pot amplifica efectul final asupra consumatorului.

Pentru a înțelege mai clar impactul, iată o simulare de calcul pentru un consum lunar mediu de 200 kWh, valabil pentru o locuință obișnuită:

Prețul mediu al energiei electrice (cu toate taxele și tarifele incluse) este în prezent de aproximativ 1,3 lei/kWh. Așadar, fără scumpiri, factura totală ar fi: 200 kWh × 1,3 lei = 260 lei/lună. După aplicarea noii taxe de cogenerare (+0,0136 lei/kWh), costul crește cu: 200 × 0,0136 = 2,72 lei.

În plus, aplicând creșterea procentuală de aproximativ 0,5%, factura finală ajunge la aproximativ 261–263 lei/lună. Cu alte cuvinte, românii vor plăti cu 2–3 lei mai mult pe lună pentru același consum, însă suma poate fi mai mare în funcție de furnizor și de alte componente tarifare.

Se scumpește și căldura

Pe lângă energia electrică, și energia termică devine mai scumpă. De la 1 noiembrie, TVA-ul pentru căldură a crescut de la 5% la 11%, ceea ce se traduce printr-un cost mediu mai mare de 24 de lei pe lună pentru o garsonieră și până la 54 de lei pentru un apartament cu patru camere. Mai mult, din 31 martie 2026, TVA-ul va urca din nou, până la 19%, ceea ce va aduce o nouă rundă de scumpiri.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, taxa de cogenerare a fost introdusă în 2011 pentru a crea un fond destinat construirii de centrale moderne cu randamente mari, care să reducă costurile de producție a energiei. Însă, în realitate, cei peste 13 miliarde de lei adunați în 14 ani au fost folosiți aproape exclusiv pentru subvenționarea energiei termice în 15 orașe, nu pentru investițiile promise.