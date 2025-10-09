Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 14:00
de Daoud Andra

Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul

Social
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
Fiecare an în minus face ca pensia să scadă (FOTO: Colaj Playtech.ro)

Pensionarea anticipată în România este posibilă — dar vine la pachet cu diminuări aplicate la cuantumul pensiei pentru fiecare lună de anticipare. Condiţiile şi procentele de reducere sunt prevăzute de legislaţie şi sunt aplicate diferit în funcţie de cu cât timp înainte de vârsta standard te pensionezi. Pe scurt: pensia se calculează prin înmulţirea punctajului total al asiguratului cu valoarea punctului de pensie, iar pensia anticipată suportă o reducere lunară procentuală.

Cum se aplică diminuarea dacă te pensionezi anticipat

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a făcut public un tabel cu procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (% pe lună). Pe scurt, procentul scade pe măsură ce se apropie de 5 ani: pentru primele 12 luni (până la 1 an) se aplică 0,40% pentru fiecare lună; pentru lunile între 1 şi 2 ani — 0,35% pe lună; între 2 şi 3 ani — 0,30%; între 3 şi 4 ani — 0,25%; între 4 şi 5 ani — 0,20% pe lună. Aceste procente se cumulează pentru lunile corespunzătoare perioadei de anticipare.

Presupunem un cuantum „net” ipotetic al pensiei la vârstă standard de 2.000 lei/lună (valoarea de referinţă a punctului de pensie şi punctajul tău determină acest număr; CNPP publică indicatorii anual).

Vezi și:
Cum poate ieși o femeie la pensie anticipată în 2025 dacă are 35 de ani de vechime
Grupa de muncă pentru cadrele militare și polițiști: cum se calculează vechimea și reducerea vârstei

Retragere cu 1 an înainte (12 luni): 12 × 0,40% = 4,8% diminuare.
Pierdere = 2.000 × 4,8% = 96 lei/lună → pensie finală ≈ 1.904 lei.

Retragere cu 2 ani înainte (24 luni): primele 12 luni 0,40%+ următoarele 12 luni 0,35% → 4,8% + 4,2% = 9,0% diminuare.
Pierdere = 2.000 × 9,0% = 180 lei/lună → pensie finală ≈ 1.820 lei.

Retragere cu 5 ani înainte (60 luni): se cumulează toate treptele: 4,8% + 4,2% + 3,6% + 3,0% + 2,4% = 18,0% diminuare.
Pierdere = 2.000 × 18% = 360 lei/lună → pensie finală ≈ 1.640 lei.

Aceste calcule sunt orientative — procentajele lunare sunt fixe conform regulamentului, dar cuantumul pensiei tale depinde de punctajul total şi de valoarea punctului de pensie la data stabilirii pensiei.

Cumpărarea vechimii — o soluţie pentru a nu „pierde” drepturi

Legea prevede că, la data îndeplinirii condiţiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează fără diminuarea aplicată anterior (se elimină penalizarea) — adică, odată ce ajungi la vârsta standard, pensia ta se poate recalcula în favoarea ta. Documentele şi normele recente (Legea nr. 360/2023 şi precizări CNPP) conţin aceste prevederi.

Dacă ai perioade necontributive şi vrei să nu pierzi beneficiile unei vechimi mai mari la calculul pensiei, există posibilitatea încheierii unor contracte de asigurare socială pentru cumpărarea vechimii (reglementări actualizate, cu modificări legislative în ultimii ani). Costul pe lună pentru astfel de contracte este stabilit oficial şi a fost actualizat în 2023–2024; CNPP şi publicaţii juridice explică paşii şi tarifele. Achiziţia de vechime poate creşte punctajul şi astfel cuantumul pensiei, reducând efectul penalizării dacă te apropii de dreptul la pensie anticipată.

Înainte de a decide o pensionare anticipată, verifică-ţi punctajul şi calculele exacte la casa de pensii, compară pierderea procentuală (ex.: ~4,8% pentru 1 an, ~9% pentru 2 ani, ~18% pentru 5 ani în exemplul de mai sus) şi analizează opţiunea de cumpărare a perioadelor pentru a-ţi optimiza pensia. Pentru cifre finale, cere un calcul personalizat CNPP.

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Recomandări
Bula imobiliară din 2025, o radiografie a Europei. Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă
Bula imobiliară din 2025, o radiografie a Europei. Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă
Inteligența artificială, o mină de aur pe Google. 20% dintre site-urile recomandate, generate de AI
Inteligența artificială, o mină de aur pe Google. 20% dintre site-urile recomandate, generate de AI
Bucureștiul prinde viață în weekendul 10–12 octombrie: vin, lumină, muzică și gaming
Bucureștiul prinde viață în weekendul 10–12 octombrie: vin, lumină, muzică și gaming
Jocul video Clair Obscur: Expedition 33 primește un nou update-surpriză, în timp ce jocul depășește 5 milioane de copii vândute
Jocul video Clair Obscur: Expedition 33 primește un nou update-surpriză, în timp ce jocul depășește 5 milioane de copii vândute
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
Cu ce avere a rămas Klaus Iohannis, după ce ANAF a început să îi ia locuinţele. S-ar putea pune poprire pe conturile fostului preşedinte
Cu ce avere a rămas Klaus Iohannis, după ce ANAF a început să îi ia locuinţele. S-ar putea pune poprire pe conturile fostului preşedinte
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Romanian Fashion Week. Ținuta aleasă de prima-doamnă, semnată de un designer român
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Romanian Fashion Week. Ținuta aleasă de prima-doamnă, semnată de un designer român
Toto Dumitrescu, urmărit penal pentru consum de droguri. Prima sa reacție: „Sunt victima consumului”
Toto Dumitrescu, urmărit penal pentru consum de droguri. Prima sa reacție: „Sunt victima consumului”
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri
Playtech Știri
Cele 4 zodii care atrag banii ca magnetul toată viaţa. Au noroc financiar de invidiat
Playtech Știri
Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...