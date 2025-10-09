Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul

Pensionarea anticipată în România este posibilă — dar vine la pachet cu diminuări aplicate la cuantumul pensiei pentru fiecare lună de anticipare. Condiţiile şi procentele de reducere sunt prevăzute de legislaţie şi sunt aplicate diferit în funcţie de cu cât timp înainte de vârsta standard te pensionezi. Pe scurt: pensia se calculează prin înmulţirea punctajului total al asiguratului cu valoarea punctului de pensie, iar pensia anticipată suportă o reducere lunară procentuală.

Cum se aplică diminuarea dacă te pensionezi anticipat

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a făcut public un tabel cu procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (% pe lună). Pe scurt, procentul scade pe măsură ce se apropie de 5 ani: pentru primele 12 luni (până la 1 an) se aplică 0,40% pentru fiecare lună; pentru lunile între 1 şi 2 ani — 0,35% pe lună; între 2 şi 3 ani — 0,30%; între 3 şi 4 ani — 0,25%; între 4 şi 5 ani — 0,20% pe lună. Aceste procente se cumulează pentru lunile corespunzătoare perioadei de anticipare.

Presupunem un cuantum „net” ipotetic al pensiei la vârstă standard de 2.000 lei/lună (valoarea de referinţă a punctului de pensie şi punctajul tău determină acest număr; CNPP publică indicatorii anual).

Retragere cu 1 an înainte (12 luni): 12 × 0,40% = 4,8% diminuare.

Pierdere = 2.000 × 4,8% = 96 lei/lună → pensie finală ≈ 1.904 lei.

Retragere cu 2 ani înainte (24 luni): primele 12 luni 0,40%+ următoarele 12 luni 0,35% → 4,8% + 4,2% = 9,0% diminuare.

Pierdere = 2.000 × 9,0% = 180 lei/lună → pensie finală ≈ 1.820 lei.

Retragere cu 5 ani înainte (60 luni): se cumulează toate treptele: 4,8% + 4,2% + 3,6% + 3,0% + 2,4% = 18,0% diminuare.

Pierdere = 2.000 × 18% = 360 lei/lună → pensie finală ≈ 1.640 lei.

Aceste calcule sunt orientative — procentajele lunare sunt fixe conform regulamentului, dar cuantumul pensiei tale depinde de punctajul total şi de valoarea punctului de pensie la data stabilirii pensiei.

Cumpărarea vechimii — o soluţie pentru a nu „pierde” drepturi

Legea prevede că, la data îndeplinirii condiţiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează fără diminuarea aplicată anterior (se elimină penalizarea) — adică, odată ce ajungi la vârsta standard, pensia ta se poate recalcula în favoarea ta. Documentele şi normele recente (Legea nr. 360/2023 şi precizări CNPP) conţin aceste prevederi.

Dacă ai perioade necontributive şi vrei să nu pierzi beneficiile unei vechimi mai mari la calculul pensiei, există posibilitatea încheierii unor contracte de asigurare socială pentru cumpărarea vechimii (reglementări actualizate, cu modificări legislative în ultimii ani). Costul pe lună pentru astfel de contracte este stabilit oficial şi a fost actualizat în 2023–2024; CNPP şi publicaţii juridice explică paşii şi tarifele. Achiziţia de vechime poate creşte punctajul şi astfel cuantumul pensiei, reducând efectul penalizării dacă te apropii de dreptul la pensie anticipată.

Înainte de a decide o pensionare anticipată, verifică-ţi punctajul şi calculele exacte la casa de pensii, compară pierderea procentuală (ex.: ~4,8% pentru 1 an, ~9% pentru 2 ani, ~18% pentru 5 ani în exemplul de mai sus) şi analizează opţiunea de cumpărare a perioadelor pentru a-ţi optimiza pensia. Pentru cifre finale, cere un calcul personalizat CNPP.